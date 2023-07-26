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Украина отказалась от бойкота соревнований с участием спортсменов из РФ и Белоруссии в нейтральном статусе

26 июля, 2023 среда
23:04
Спорт

Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало новый приказ, позволяющий украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где выступают россияне и белорусы в нейтральном статусе

Об этом говорится в приказе на сайте Министерства.

Соответственно, отныне украинцы не могут участвовать в соревнованиях, где россияне и белорусы выступают под своим национальным флагом, используют национальную символику или выражают принадлежность к России или Беларуси через действия или заявления.

Это значит, что Украина больше не бойкотирует соревнования, где атлеты из России и Белоруссии выступают в нейтральном статусе.

Предыдущее ограничение действовало с апреля.

Что известно об участии россиян и белорусов в Олимпиаде

27 января глава МОК Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры. По словам президента Международного олимпийского комитета, заявление о бойкоте Олимпиады-2024, от президента Национального олимпийского комитета Украины Вадима Гутцайта, "не соответствует миссии МОК".

29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.

30 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал МОК, выступающий за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, промоутером войны РФ против Украины. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил , что в случае допуска россиян к Олимпиаде-2024, на Играх в Париже смогут выступить представители армии РФ. В МОК ответили на критику со стороны украинской власти и спортивного сообщества, назвав ее клеветой. Впоследствии в Латвии сообщили , что страна не будет участвовать в Олимпийских играх 2024 вместе с россиянами и белорусами, если на момент игр в Украине будет продолжаться война.

В феврале Олимпийский совет Азии принял решение об участии спортсменов из России и Беларуси в Азиатских играх без предварительных консультаций с 45 странами, которые на них выступят. В совете объяснили, что 500 спортсменов из Беларуси и РФ не будут участвовать в розыгрыше медалей и не будут получать награды. Также OCA пообещала обеспечить, чтобы азиатские спортсмены не попали в невыгодное положение в борьбе за лицензии на Олимпиад-2024.

20 февраля требование отстранить атлетов из РФ и Беларуси от Олимпиады поддержали 34 страны. Уже 21 февраля МОК назвал резолюцию Европарламента с требованием отстранить россиян и белорусов от международных соревнований противоречащей миссии Олимпийских игр. Президент МОК Томас Бах заявил , что отстранение россиян и белорусов от международных соревнований является нарушением прав человека.

30 марта Кабинет Министров принял решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, на которых будут представлены спортсмены из России или Беларуси. В апреле президент ПАСЕ Тини Кокс назвал недопустимым участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 из-за войны РФ против Украины.

22 июня ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала МОК не допускать спортсменов из Беларуси и РФ к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже в 2024 году даже под нейтральным флагом.

23 июля Вадим Гутцайт заявил, что Украина рассматривает вопрос об отказе от бойкота спортивных соревнований, в которых примут участие россияне и белорусы под нейтральным флагом.

26 июля стало известно, что Национальные олимпийские комитеты РФ и Белоруссии не получили приглашения для участия в летних Олимпийских играх-2024 в Париже.

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