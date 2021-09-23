Украина отдала оккупантам останки погибшего, который за них воевал, но захватчики отказались взамен отдать тело украинца, - Гармаш

Об этом сообщил в Facebook представитель ОРДО от Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.



"В качестве инициативы доброй воли ... Украинская сторона передала противоположной стороне останки человека, погибшего во время конфликта: Мялкина Анатолия Владимировича ..." По этим официальным строками не видно ни материнского боли, ни личности человека, ни другого человека, который остался неназванным ... Только имя и факт передачи останков. "Как инициатива доброй воли" ... Уже слышу ропот возмущение такой "инициативой" людей с "этой стороны", которые годами ждут останков своих близких ... Мялкин погиб под Славянском в 2014 году. Конечно, он воевал на "противоположной стороне". И "сторона" обратилась к нам на ТКГ с просьбой отдать останки, поскольку мать погибшего болеет последней стадией онкологии и хочет умереть, похоронив сына. Для нас, материнская боль одинакова на всех "сторонах". И мы пообещали проработать этот вопрос, попросив взамен останки другого сына, другой матери, живущей на "этой стороне". Не буду называть его имя, чтобы не травмировать родных. Однако, в итоге, не сразу, через несколько дней, но на нашу "добрую волю" нам ответили отказом ", - написал Гармаш.



Участник ТКГ отметил, что украинская сторона могла в ответ также не отдавать останки погибшего, но представители Украины решили не уподобляться примеру оккупантов.



"Был выбор: поступить как они и тоже остановить передачу останков, или дать матери похоронить сына и уйти со спокойной душой. Мы отдали. Мы не должны и не будем уподобляться извергам, которые содержат в заложниках на оккупированной территории не только живых, но и мертвых ", - подытожил Гармаш.