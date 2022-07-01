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Главная война с Россией Украина отбила вражескую разведку в направлении Лисичанского желатинового завода, - отчет Генштаба

Украина отбила вражескую разведку в направлении Лисичанского желатинового завода, - отчет Генштаба

1 июля, 2022 пятница
19:10
война с Россией

Украинские силы отбили вражескую попытку разведки боем рядом с Лисичанским желатиновым заводом

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений", – пишут в Генштабе.

Сумщина и Черниговщина

Враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Гремяч, Михальчина Слобода, Колос Черниговской области и Стариково и Атинское Сумской области.

Слобожанщина

Противник вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Чепель, Золочев, Русская Лозовая, Рубежное, Крестище, Печенеги, Харьков, Питомник, Базалиевка, Русская Лозовая и Прудянка. Нанес авиаудар парой вертолетов Ка-52 вблизи Мосьпанова. Продолжает вести воздушную разведку.

Восток

На Славянском направлении враг обороняет ранее занятые рубежи, осуществляет перегруппировку, пытается улучшить тактическое положение.

Вел артиллерийские обстрелы неподалеку от Долины, Мазановки, Дибровного, Грушевахи, Довгенького, Краснополья, Асеевки, Славянска, Никольского и Богородичного.

На Лисичанском и Бахмутском направлениях оккупанты обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Сидорово, Переездное, Кривая Лука, Маяки, Северск, Приволье, Лисичанск, Волчеяровка, Золотаревка, Бахмут, Клиново, Кодема, Нью-Йорк. Покровское, Зайцево, Травневое и Вершина.

Вражеские авиационные удары зафиксированы у Клинова и Покровского.

На Авдеевском , Кураховском , Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал из артиллерии разных калибров и танков районы населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка 2-я, Водяное, Тоненькое, Красногоровка, Пески, Орехов, Шевченко, Новомихайловка, Горское, Гуляйполе, Времевка, Угледар, Новоандреевка, Червоное, Староукраинка, Зализничное и Марьинка.

Вражескую попытку разведки боем в направлении Лисичанского желатинового завода украинские воины успешно и грамотно отразили. Оккупанты отошли.

Юг

Россия продолжает обстрелы в районах населенных пунктов Посад-Покровское, Степная Долина, Таврическое, Прибужское, Александровка, Мирное, Шевченково, Новогригоровка, Широкое, Партизанское, Благодатное, Первомайское, Кобзарцы, Червоный Яр, Кавказ, Степное, Калиновка, Великое Артаково, Добрянка, Потемкино и Николаевка. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Дивизия.

Черное море

В готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины оккупанты держат в Черном море два носителя высокоточного оружия.

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