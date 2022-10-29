Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в телеграмме .

Среди уволенных украинцев есть офицеры, медики, сержанты, солдаты. Обменяли 12 нацгвардейцев, в том числе двое азовцев, 18 морпехов, восемь пограничников, девять терробороновцев, трое воинов ВСУ и двое гражданских.

Домой возвращаются защитники Азовстали и Мариполя. В частности, обменяли начальника хирургического отделения военного госпиталя находившегося на заводе Мариуполя, а также молодого военного хирурга 65-й военной мобильной больницы. Кроме того, освободили морпеха, чья жена недавно тоже вернулась из российского плена. Также обменяли добровольца из Мариуполя по фамилии Москва и защищавшего Змеиный моряка и некоторых военных, взятых в плен в Чернобыльской зоне.

"Мы не останавливаемся и продолжаем выполнять задачи президента "вернуть домой всех украинцев". Спасибо Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными. У нас еще много работы, но имеем важный результат - наши дома. Вернем всех", - подчеркнул Андрей Ермак.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил в телеграмме, что в рамках обмена удалось освободить также тех, кого взяли в плен в Харьковской, Донецкой и Буче.

Самому младшему освобожденному недавно исполнилось 19 лет, самому старшему - 56. Часть освобожденных из плена украинцев имеет боевые ранения или хронические болезни.

С 24 февраля по 27 октября Украина осуществила 28 обменов военнопленными и освободила 978 человек, в том числе 99 гражданских.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb