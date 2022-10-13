Украина вернула домой 20 воинов: состоялся очередной обмен пленными

Об этом сообщил Андрей Ермак в телеграмме.

"Это 20 историй украинских героев, 14 – воинов ВСУ, 4 бойца ТРо, одного нацгвардейца и военнослужащего ВМС.

Есть люди, которых россияне содержали в Оленовке, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Ребята сейчас проходят медицинское освидетельствование, все счастливы быть на родной земле. Их очень ждали дома. Часто это жены и родители, а многих ждут дети», – рассказал Ермак.