Украина вернула домой 20 воинов: состоялся очередной обмен пленными
Украина освободила из российского плена еще 14 воинов ВСУ, 4 бойца ТРо, нацгвардейца и военнослужащего ВМС
Об этом сообщил Андрей Ермак в телеграмме.
"Это 20 историй украинских героев, 14 – воинов ВСУ, 4 бойца ТРо, одного нацгвардейца и военнослужащего ВМС.
Есть люди, которых россияне содержали в Оленовке, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Ребята сейчас проходят медицинское освидетельствование, все счастливы быть на родной земле. Их очень ждали дома. Часто это жены и родители, а многих ждут дети», – рассказал Ермак.
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