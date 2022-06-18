Украина освободила из плена россиян пятерых гражданских
18 июня Украина и Россия провели обмен пленными по формуле "5 на 5"
Об этом сообщила прессслужба Главного управления разведки в Telegram.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел обмен по формуле "5 на 5".
"Домой вернулись пять граждан Украины. Все освобожденные - гражданские лица, которых незаконно удерживали оккупационные войска. Четверо гражданских попали в плен к оккупантам во время боев в Киевской области. Трое из них - во время оккупации Гостомеля", - говорится в сообщении.
Также вернули тело одного погибшего военного.
- 28 апреля состоялся шестой обмен пленными, во время которого из российского плена освободили 33 военнослужащих и 12 гражданских украинцев.
- 30 апреля Украина вернула из плена 14 человек в рамках обмена пленными: 7 военных и 7 гражданских.
- 6 мая между Украиной и Россией состоялся обмен пленными, домой возвращены 28 военных и 13 гражданских.
- 10 июня глава Шевченковской территориальной громады Николаевской области Олег Пилипенко вернулся из российского плена в рамках обмена.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.49
Покупка 34.49Продажа 35.36
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.28
- Актуальное
- Важное