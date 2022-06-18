Украина освободила из плена россиян пятерых гражданских

Об этом сообщила прессслужба Главного управления разведки в Telegram.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел обмен по формуле "5 на 5".

"Домой вернулись пять граждан Украины. Все освобожденные - гражданские лица, которых незаконно удерживали оккупационные войска. Четверо гражданских попали в плен к оккупантам во время боев в Киевской области. Трое из них - во время оккупации Гостомеля", - говорится в сообщении.

Также вернули тело одного погибшего военного.

28 апреля состоялся шестой обмен пленными, во время которого из российского плена освободили 33 военнослужащих и 12 гражданских украинцев.

30 апреля Украина вернула из плена 14 человек в рамках обмена пленными: 7 военных и 7 гражданских.

6 мая между Украиной и Россией состоялся обмен пленными, домой возвращены 28 военных и 13 гражданских.

10 июня глава Шевченковской территориальной громады Николаевской области Олег Пилипенко вернулся из российского плена в рамках обмена.