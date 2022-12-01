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Обновлено

Украина освободила еще 50 защитников. В общей сложности из плена домой вернулись уже 1319 украинских героев

1 декабря, 2022 четверг
17:39
война с Россией

Из российского плена домой 1 декабря вернулись 50 защитников Украины

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Мы возвращаем защитников Мариуполя и Азовстали, возвращаем находившихся в Оленовке пленных раненых, в том числе в боях на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях", - написал он.

Как добавил впоследствии пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, после сегодняшнего обмена домой из плена вернулось всего уже 1319 украинских героев.

Как добавили в Координационном штабе по обращению с военнопленными, на этот раз домой возвращаются защитники из Вооруженных Сил Украины, Территориальной обороны, Военно-Морских сил, Нацгвардии, Госпогранслужбы. Среди них 4 офицера и 46 военнослужащих из рядового и сержантского состава.

В частности, из плена вернулись 14 защитников Мариуполя, из них 8 – защитники из Азовстали. Большинство освобожденных украинцев получили ранения и травмы. Некоторые из спасенных – с ампутированными конечностями или же не имеют возможности двигаться.

Военнослужащие, вернувшиеся домой из плена, относятся, в частности, к следующим подразделениям:

  • Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого,
  • 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского,
  • 12-я бригада оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого,
  • 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев,
  • 114-й отдельный батальон территориальной обороны,
  • 59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка,
  • 28-я отдельная механизированная брига да имени Рыцарей Зимнего Похода,
  • 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада,
  • 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригая,
  • 37-й отдельный мотопехотный батальон «Запорожье»,
  • 107-я отдельная бригада территориальной обороны,
  • 115-я отдельная механизированная бригада,
  • 66-я отдельная механизированная бригада,
  • 21-я отдельная бригада охраны общественного порядка имени Петра Калнышевского,
  • 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада,
  • 109-я отдельная бригада территориальной обороны,
  • 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого,
  • 501-й отдельный батальон морской пехоты,
  • 4-я бригада оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука,
  • 503-й отдельный батальон морской пехоты,
  • 21-й отдельный мотопехотный батальон «Сармат»,
  • 74-й отдельный разведывательный батальон,
  • 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила,
  • 34-й отдельный моторизованный батальон,
  • 81-я отдельная аэромобильная бригада,
  • 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко,
  • 105 отдельная бригада Территориальной обороны,
  • Мукачевский ТЦК и СП,
  • 8-й отдельный горно-штурмовой батальон.

Самому младшему из освобожденных защитников исполнилось 19 лет, самому старшему – 59.

  • 23 ноября Украина вернула из плена еще 35 украинских военных и 1 гражданского

  • В субботу, 26 ноября 2022 года, из вражеского плена вернулось 12 украинцев: трое гражданских и 9 защитников Украины, в том числе оборонявших Мариуполь, ЧАЭС и остров Змеиный.

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