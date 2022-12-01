Украина освободила еще 50 защитников. В общей сложности из плена домой вернулись уже 1319 украинских героев
Из российского плена домой 1 декабря вернулись 50 защитников Украины
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Мы возвращаем защитников Мариуполя и Азовстали, возвращаем находившихся в Оленовке пленных раненых, в том числе в боях на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях", - написал он.
Как добавил впоследствии пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, после сегодняшнего обмена домой из плена вернулось всего уже 1319 украинских героев.
Как добавили в Координационном штабе по обращению с военнопленными, на этот раз домой возвращаются защитники из Вооруженных Сил Украины, Территориальной обороны, Военно-Морских сил, Нацгвардии, Госпогранслужбы. Среди них 4 офицера и 46 военнослужащих из рядового и сержантского состава.
В частности, из плена вернулись 14 защитников Мариуполя, из них 8 – защитники из Азовстали. Большинство освобожденных украинцев получили ранения и травмы. Некоторые из спасенных – с ампутированными конечностями или же не имеют возможности двигаться.
Военнослужащие, вернувшиеся домой из плена, относятся, в частности, к следующим подразделениям:
- Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого,
- 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского,
- 12-я бригада оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого,
- 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев,
- 114-й отдельный батальон территориальной обороны,
- 59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка,
- 28-я отдельная механизированная брига да имени Рыцарей Зимнего Похода,
- 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада,
- 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригая,
- 37-й отдельный мотопехотный батальон «Запорожье»,
- 107-я отдельная бригада территориальной обороны,
- 115-я отдельная механизированная бригада,
- 66-я отдельная механизированная бригада,
- 21-я отдельная бригада охраны общественного порядка имени Петра Калнышевского,
- 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада,
- 109-я отдельная бригада территориальной обороны,
- 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого,
- 501-й отдельный батальон морской пехоты,
- 4-я бригада оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука,
- 503-й отдельный батальон морской пехоты,
- 21-й отдельный мотопехотный батальон «Сармат»,
- 74-й отдельный разведывательный батальон,
- 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила,
- 34-й отдельный моторизованный батальон,
- 81-я отдельная аэромобильная бригада,
- 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко,
- 105 отдельная бригада Территориальной обороны,
- Мукачевский ТЦК и СП,
- 8-й отдельный горно-штурмовой батальон.
Самому младшему из освобожденных защитников исполнилось 19 лет, самому старшему – 59.
- 23 ноября Украина вернула из плена еще 35 украинских военных и 1 гражданского
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В субботу, 26 ноября 2022 года, из вражеского плена вернулось 12 украинцев: трое гражданских и 9 защитников Украины, в том числе оборонявших Мариуполь, ЧАЭС и остров Змеиный.
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