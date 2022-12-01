Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Мы возвращаем защитников Мариуполя и Азовстали, возвращаем находившихся в Оленовке пленных раненых, в том числе в боях на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях", - написал он.

Как добавил впоследствии пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, после сегодняшнего обмена домой из плена вернулось всего уже 1319 украинских героев.

Как добавили в Координационном штабе по обращению с военнопленными, на этот раз домой возвращаются защитники из Вооруженных Сил Украины, Территориальной обороны, Военно-Морских сил, Нацгвардии, Госпогранслужбы. Среди них 4 офицера и 46 военнослужащих из рядового и сержантского состава.

В частности, из плена вернулись 14 защитников Мариуполя, из них 8 – защитники из Азовстали. Большинство освобожденных украинцев получили ранения и травмы. Некоторые из спасенных – с ампутированными конечностями или же не имеют возможности двигаться.

Военнослужащие, вернувшиеся домой из плена, относятся, в частности, к следующим подразделениям:

Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого,

36-я отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского,

12-я бригада оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого,

72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев,

114-й отдельный батальон территориальной обороны,

59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка,

28-я отдельная механизированная брига да имени Рыцарей Зимнего Похода,

79-я отдельная десантно-штурмовая бригада,

56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригая,

37-й отдельный мотопехотный батальон «Запорожье»,

107-я отдельная бригада территориальной обороны,

115-я отдельная механизированная бригада,

66-я отдельная механизированная бригада,

21-я отдельная бригада охраны общественного порядка имени Петра Калнышевского,

25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада,

109-я отдельная бригада территориальной обороны,

14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого,

501-й отдельный батальон морской пехоты,

4-я бригада оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука,

503-й отдельный батальон морской пехоты,

21-й отдельный мотопехотный батальон «Сармат»,

74-й отдельный разведывательный батальон,

24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила,

34-й отдельный моторизованный батальон,

81-я отдельная аэромобильная бригада,

57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко,

105 отдельная бригада Территориальной обороны,

Мукачевский ТЦК и СП,

8-й отдельный горно-штурмовой батальон.

Самому младшему из освобожденных защитников исполнилось 19 лет, самому старшему – 59.

23 ноября Украина вернула из плена еще 35 украинских военных и 1 гражданского

В субботу, 26 ноября 2022 года, из вражеского плена вернулось 12 украинцев: трое гражданских и 9 защитников Украины, в том числе оборонявших Мариуполь, ЧАЭС и остров Змеиный.

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