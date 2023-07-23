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Украина освободила 50% захваченной россиянами территорий, - Блинкен

23 июля, 2023 воскресенье
20:18
Война с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 23 июля, заявил, что Силы обороны отвоевали половину территорий, которые Россия оккупировала с начала полномасштабного вторжения

Об этом он заявил в интервью CNN, пишет Reuters.

"Они уже вернули около 50% того, что изначально было оккупировано", – сказал Блинкен.

Он также подчеркнул, что во время украинского контрнаступления Силы обороны столкнулись с "очень тяжелой борьбой". По его словам, наступление ВСУ продлится еще несколько месяцев.

"Это все еще относительно ранние дни контрнаступления. Это тяжело. Это не завершится в течение следующей недели или двух", - добавил Блинкен.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

3 июля Анна Маляр проинформировала, что за прошедшую неделю украинские военные освободили около 38 кв. км территорий.

4 июля сообщалось, что украинские военные продвигаются на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области и на юге.

В течение 6 июля ВСУ продвигались и закреплялись на позициях по трем направлениям - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому, а на Купянском продолжили держать оборону.

7 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута и перемалывают врага на юге – соотношение потерь в армии РФ больше в пять раз. В тот же день украинские военные добились тактически значительных успехов в районе Бахмута. В то же время продолжили контрнаступление по меньшей мере на трех других направлениях фронта.

Впоследствии глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что чеченское спецподразделение "Ахмат" перебросили на Бахмутское направление: кадыровцы якобы находились в Клещиевке.

10 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что Бахмут находится под огневым контролем украинских Сил обороны. А Генштаб ВСУ отмечал: с начала контрнаступления ВСУ освободили 169 км² украинской земли на Мелитопольском и Бердянском направлениях - это соразмерно площади Одессы. На Бахмутском направлении Силы обороны вернули 24 км² украинских территорий.

12 июля Генштаб сообщил , что ВСУ попали по гостинице "Дюна" в Бердянске, о чем сообщалось ранее. Россияне грузовиками вывозили тела убитых военных. Украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 – по ЗРК противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции РЭБ противника.

14 июля Маляр заявила о продвижении ВСУ на южном фланге Бахмутского направления.

Однако, 16 июля стало известно , что ситуация на востоке обострилась – враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении на Харьковщине.

На Таврическом направлении за 19 июля Россия потеряла более двух рот солдат и 15 единиц военной техники. По данным Генштаба армия РФ за сутки войны в Украине потеряла 530 солдат, 6 танков и 33 БПЛА.

Президент Владимир Зеленский 21 июля заявил , что контрнаступление ВСУ продвигается медленно потому, что оно началось позже, чем планировалось. Также представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов рассказал, что контрнаступление Украины продолжается непосредственно на поле боя, а также в дипломатической, информационно-экономической и многих других сферах.

Украина
военные силы Украины
США
Энтони Блинкен
Мир про Украину
Контрнаступление ЗСУ
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