"Украина осуждает антидемократические действия": Кулеба выразил поддержку правительству Бразилии
Дмитрий Кулеба выразил поддержку правительству Бразилии и отметил, что Украина осуждает антидемократические действия
Об этом он написал у себя в twitter .
Украина осуждает антидемократические действия в Бразилии. Демократические институты должны быть незыблемыми. Мы подтверждаем нашу полную поддержку демократически избранному правительству.
- 8 января сторонники ультраправого экс-президента Бразилии Жаира Болсонара ворвались в конгресс, Верховный суд и дворец правительства Планальто . Протестующие разбили окна, а другие дошли до зала Сената, где заскочили на сиденье и использовали скамейки как горки. Полиция в свою очередь применила слезоточивый газ. Президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице режим чрезвычайной ситуации.
- Через несколько часов после прорыва протестующих правоохранители освободили в Бразилии здания конгресса, президентского дворца и Верховного суда.
- 9 января стало известно, что протесты в Бразилии вызваны поляризацией общества до крайне левых и крайне правых движений, ситуация должна нормализоваться
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