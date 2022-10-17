English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Украина осуществляет одну из самых масштабных трансформаций сил обороны со времен Второй мировой, - Резников

Украина осуществляет одну из самых масштабных трансформаций сил обороны со времен Второй мировой, - Резников

17 октября, 2022 понедельник
14:04
война с Россией

Украина овладела более 300 стандартами НАТО и де-факто уже вступила в НАТО

Министр обороны Украины Алексей Резников подвел итоги Рамштайн-6 и написал об этом на своей странице в фейсбуке.

"Мы внедряем натовскую систему LOGFAS для обеспечения учета и логистики. По моему решению проходит реформа системы оборонных закупок по принципам НАТО. Мы овладели более 300 стандартами НАТО. Мы осуществляем одну из самых масштабных трансформаций сил обороны со времен Второй мировой войны, к тому же – во время активной фазы боевых действий, поэтому когда я говорю, что Украина вступила в НАТО де-факто – у меня много аргументов, на фоне всего указанного становится все меньше аргументов не предоставлять Украине самолеты и танки, уверен, что эти аргументы скоро закончатся. Украина доказала не только способность чрезвычайно эффективно использовать предоставленное вооружение на поле боя, но и продемонстрировала высокую ответственность и неукоснительное соблюдение обязательств", - написал Резников.

Также министр подчеркнул, что единственное, чего сегодня не хватает для приглашения Украины в НАТО – это политическая воля членов-стран НАТО.

"Неопубликованные детали обсуждений Рамштайн-6 должны первыми на себе испытать российские оккупанты. Мы неоднократно создавали им сюрпризы. Стоит сохранить эту традицию. Профессионализм и героизм наших защитников и защитниц уже изменил отношение к Украине в мире. До победы нам еще предстоит пройти большой и непростой путь. Но даже самые ожесточенные скептики, которые смотрят на явления и процессы не через призму ценностей, а из соображений realpolitik, теряют последние сомнения в том, что Украина добьется успеха, а руководители России доведут свою страну до катастрофы", - подчеркнул Резников.

Также министр обороны написал об оружии западных образцов, которое уже получили наши военные:

  • первая из четырех систем ПВО IRIS-T, которая уже защищает наше небо;
  • несколько десятков систем MLRS трех видов (M142, HIMARS, M270, Mars II). В ближайшее время ожидается пополнение в этом "семействе" - и новыми наименованиями, и количественное;
  • сотни артиллерийских систем калибра 155 мм (М777, FН70, PzH 2000, М109, Краб, Caesar, Zuzana) и 105 мм (M101, L119);
  • сотни БТР и БМП (в том числе M113, VAB, FV 103 Spartan);
  • сотни бронированных автомобилей (в том числе Bushmaster, Iveco, Mastiff, Husky, Ford, MRAP);
  • сотни минометов;
  • тысячи противотанковых ракетных комплексов (в том числе JAVELIN, NLAW, MILAN, TOW, BILL, HELLFIRE);
  • более тысячи переносных зенитно-ракетных комплексов (в том числе Stinger, Piorun, Mistral, Martlet, Starstreak, Stormer);
  • десятки радаров разных типов;
  • десятки БПЛА;
  • противорадарные ракеты HARM;
  • противокорабельные системы Harpoon;
  • тысячи единиц разных типов стрелкового оружия и многое другое.

"Это огромная, неоценимая помощь. Вскоре ожидаем поставки первых систем ПВО NASAMS, наши воины заканчивают овладение техникой. Кроме этого тысячи наших бойцов прошли подготовку, а десятки тысяч готовятся к обучению в странах-партнерах", - добавил Резников.

  • Напомним, руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк отметила, что войска РФ страдают от огневого контроля ВСУ

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Алексей Резников
НАТО
Военные новости
Читайте также:
обстріл Києва
17 октября, 2022 понедельник
В Киеве россияне попали в жилой дом: количество погибших возросло до трех
Автор Агия Загребельская
16 октября, 2022 воскресенье
Не хотели обидеть Си. Теперь не хотим оскорбить Хаменеи
Путин
16 октября, 2022 воскресенье
В Офисе президента увидели четыре признака начала демонтажа режима Путина
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.06
    Покупка 40.06
    Продажа 40.83
  • EUR
    Покупка 38.37
    Продажа 39.43
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
17 октября
15:10
Укргазбанк выступил партнером по запуску бесконтактной оплаты в наземном транспорте
15:09
Саломе Зурабишвили
В Грузии могут пересмотреть безвизовый режим из РФ из-за наплыва россиян
15:05
Эксклюзив
Антимонопольный комитет должен начать расследование необоснованного подорожания яиц и спекуляций в текущей ситуации, - экономист Несходовский
15:03
"Если бы не мы, то не работали бы светофоры и были утрачены государственные секреты": СБУ о деятельности киберфронта
14:58
Эксклюзив
Путин потерял авторитет в азиатских странах, - эксперт-международник Данилов
14:53
Беларуские пограничники понимают, что Украина готовит не нападение, а защиту своей границы, - МВД
14:51
На Виннитчине прозвучали несколько взрывов
14:47
Кулеба из бомбоубежища призвал ЕС ввести против Ирана санкции за поставку РФ беспилотников
14:32
В деоккупированном Лимане эксгумированы 35 военных и 152 гражданских: на многих телах – признаки насильственной смерти
14:28
Обстрелы подстанций: в Энергоатоме объяснили новую тактику российского ядерного шантажа
14:27
Денис Монастырский
В МВД объяснили, почему по дронам не стоит стрелять из собственного оружия
14:24
Порошенко призывает к целевым адским санкциям против Ирана, поставляющего России дроны-камикадзе
14:23
OPINION
Коронация диктатора Си
14:17
Вблизи Запорожья обезвреживают остатки сбитых ракет, жителей предупредили о возможных взрывах
14:09
Соперник Уайлдера после поражения нокаутом объявил о завершении карьеры
13:57
ЕС
Вдоль границы Армении с Азербайджаном будут работать до 40 экспертов ЕС по мониторингу
13:45
Обновлено
В Киеве россияне попали в жилой дом: количество погибших возросло до трех
13:41
Братья Кличко получат награду за мужество от дюссельдорфской организации Heinrich Heine Kreis
13:34
Эксклюзив
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко со своим министром обороны Виктором Хрениным
Вступление Беларуси в войну начнет демонтаж режима Лукашенко, - политолог Магда
13:31
Личный компьютер Стива Джобса выставят на аукцион
13:27
"Отчаянные и позорные атаки": посольство США об ударе РФ дронами по Киеву
13:21
Оккупанты снова атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины
13:07
Обновлено
В Сумской области россияне ударили по критической инфраструктуре, погибли не мене трех человек
13:03
Месси назвал двух главных фаворитов чемпионата мира-2022 по футболу
12:58
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Враг перешел на дешевые средства атакующих действий, - Згурец
12:53
В результате террористической атаки россиян повреждены энергетические объекты в трех областях Украины, возможны аварийные отключения электричества
12:52
Хосеп Боррель
ЕС выделит Украине шестой транш военной помощи
12:36
Самая популярная южнокорейская K-pop-группа BTS приостанавливает деятельность: музыканты пойдут в армию
12:30
В нескольких странах ЕС развернут тренировочную миссию для ВСУ. Большинство солдат будут учиться в Польше
12:23
Министры ЕС планируют принять санкции против Ирана за нарушения прав человека
12:15
OPINION
Виталий Портников
Игорь Стрелков на фронте. Но это ничего не меняет
12:11
Эксклюзив
Территорию Луганщины, которую освободили ВСУ, оккупанты расстреливают до основания, - председатель ОВА Гайдай
12:00
Эксклюзив
В воюющей стране с министерством обороны должен работать весь легпром, а не 2% избранных подрядчиков, - волонтер Яровая
11:56
Защитник Азовстали Дианов посетил раздевалку "Шахтера" после победы над "Динамо"
11:53
"Евровидение 2023": бывшая жена Dzidzio отправила песню на нацотбор
11:35
Эксклюзив
В ночь на 17 октября сбили 26 дронов на Юге, - пресс-секретарь Командования Воздушных сил ВСУ
11:28
G20
"Пора положить конец лицемерию": в Офисе президента требуют выгнать Россию из G20
11:26
Жозеп Боррель
ЕС ищет доказательства любого участия Ирана в войне России против Украины, - Боррель
11:21
Эксклюзив
На трех мобиков дают один автомат, чтобы стрелять по очереди, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
11:02
Гуманитарку для освобожденных районов Херсонщины, Донетчины и Харьковщины можно отправить бесплатно: благотворительный проект
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV