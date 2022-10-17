Украина осуществляет одну из самых масштабных трансформаций сил обороны со времен Второй мировой, - Резников
Украина овладела более 300 стандартами НАТО и де-факто уже вступила в НАТО
Министр обороны Украины Алексей Резников подвел итоги Рамштайн-6 и написал об этом на своей странице в фейсбуке.
"Мы внедряем натовскую систему LOGFAS для обеспечения учета и логистики. По моему решению проходит реформа системы оборонных закупок по принципам НАТО. Мы овладели более 300 стандартами НАТО. Мы осуществляем одну из самых масштабных трансформаций сил обороны со времен Второй мировой войны, к тому же – во время активной фазы боевых действий, поэтому когда я говорю, что Украина вступила в НАТО де-факто – у меня много аргументов, на фоне всего указанного становится все меньше аргументов не предоставлять Украине самолеты и танки, уверен, что эти аргументы скоро закончатся. Украина доказала не только способность чрезвычайно эффективно использовать предоставленное вооружение на поле боя, но и продемонстрировала высокую ответственность и неукоснительное соблюдение обязательств", - написал Резников.
Также министр подчеркнул, что единственное, чего сегодня не хватает для приглашения Украины в НАТО – это политическая воля членов-стран НАТО.
"Неопубликованные детали обсуждений Рамштайн-6 должны первыми на себе испытать российские оккупанты. Мы неоднократно создавали им сюрпризы. Стоит сохранить эту традицию. Профессионализм и героизм наших защитников и защитниц уже изменил отношение к Украине в мире. До победы нам еще предстоит пройти большой и непростой путь. Но даже самые ожесточенные скептики, которые смотрят на явления и процессы не через призму ценностей, а из соображений realpolitik, теряют последние сомнения в том, что Украина добьется успеха, а руководители России доведут свою страну до катастрофы", - подчеркнул Резников.
Также министр обороны написал об оружии западных образцов, которое уже получили наши военные:
- первая из четырех систем ПВО IRIS-T, которая уже защищает наше небо;
- несколько десятков систем MLRS трех видов (M142, HIMARS, M270, Mars II). В ближайшее время ожидается пополнение в этом "семействе" - и новыми наименованиями, и количественное;
- сотни артиллерийских систем калибра 155 мм (М777, FН70, PzH 2000, М109, Краб, Caesar, Zuzana) и 105 мм (M101, L119);
- сотни БТР и БМП (в том числе M113, VAB, FV 103 Spartan);
- сотни бронированных автомобилей (в том числе Bushmaster, Iveco, Mastiff, Husky, Ford, MRAP);
- сотни минометов;
- тысячи противотанковых ракетных комплексов (в том числе JAVELIN, NLAW, MILAN, TOW, BILL, HELLFIRE);
- более тысячи переносных зенитно-ракетных комплексов (в том числе Stinger, Piorun, Mistral, Martlet, Starstreak, Stormer);
- десятки радаров разных типов;
- десятки БПЛА;
- противорадарные ракеты HARM;
- противокорабельные системы Harpoon;
- тысячи единиц разных типов стрелкового оружия и многое другое.
"Это огромная, неоценимая помощь. Вскоре ожидаем поставки первых систем ПВО NASAMS, наши воины заканчивают овладение техникой. Кроме этого тысячи наших бойцов прошли подготовку, а десятки тысяч готовятся к обучению в странах-партнерах", - добавил Резников.
- Напомним, руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк отметила, что войска РФ страдают от огневого контроля ВСУ
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