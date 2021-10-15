Украина осудила проведение РФ переписи населения в оккупированном Крыму
В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины осудили проведение Российской Федерацией переписи населения на временно оккупированной ею территории Крыма и Севастополе
Об этом сообщила пресс служба МИД Украины.
"Украина осуждает проведение Российской Федерацией всероссийской переписи населения на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и г.. Севастополь", - говорится в сообщении.
В Пресс-служба отметили, что такие действия РФ направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и является продолжением попыток легитимизировать попытку аннексии временно оккупированного Крыма и распространить на его территорию действие российского законодательства.
В ведомстве отметили, что проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом по Украине и поэтому МИД оставляет за собой право применения реторсий.
Так, в соответствии с положениями резолюции Генассамблеи ООН 68/262, так называемый "референдум" в АР Крым и г.. Севастополь, проведенный российской оккупационной администрацией 16 марта 2014, не имеет юридической силы и не может стать основанием для каких-либо изменения статуса Крымского полуострова, в частности служить основанием для отражения результатов переписи населения в оккупированном Крыму как части общероссийского переписи.
Важным, добавили в пресс служба, является то, что участники международной Крымской платформы в Совместной декларации раз подтвердили непризнание любого изменения статуса АР Крым и Севастополя, которые являются неотъемлемой частью территории Украины. Участники Крымской платформы решительно противодействовать любым односторонним попыткам изменить международный порядок, основанный на верховенстве права.
"МИД Украины отмечает, что основой для оценки ситуации в Крыму может быть только беспристрастный и объективный мониторинг со стороны международных организаций, которые имеют соответствующий мандат, осуществляемой в соответствии с законодательством Украины и нормами международного права, а также правозащитных неправительственных организаций", - добавили в ведомстве.
В МИД также призвали международное сообщество осудить проведение Россией переписи населения на временно оккупированной территории Украины, не признавать и не использовать его результаты.
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