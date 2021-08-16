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Главная война с Россией Украина осудила приговоры крымским татарам по делу "Хизб ут-Тахрир"

Украина осудила приговоры крымским татарам по делу "Хизб ут-Тахрир"

16 августа, 2021 понедельник
21:40

16 августа Украина выразила решительный протест в связи с приговорами крымским татарам в так называемой алуштинском деле Хизб ут-Тахрир. В МИД приговоры назвали системными репрессиями

Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД .

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным решением Южного окружного военного суда Российской Федерации от 16 августа 2021 года об осуждении четырех граждан Украины Руслана Нагаева, Ленура Халилова, Руслана Месутова и Эльдара Кантимирова по делу так называемого" Алуштинского группы Хизб ут-Тахрир ", - говорится в сообщении.

Украинское дипведомство напомнило, что все четверо граждан Украины были незаконно задержаны 10 июня 2019 ФСБ РФ на территории временно оккупированного Крыма. Их обвинили по ч.1 ст.205.5 УК РФ "Организация деятельности террористической организации" и ч.1 ст.30 и ст.278 УК РФ "Приготовление к насильственному захвату власти организованной группой по предварительному сговору".

"Впоследствии в нарушение норм международного права они были незаконно перемещены на территорию Российской Федерации в г. Ростов-на-Дону. Досудебное следствие и судебный процесс, уже традиционно, происходили с многочисленными процедурными нарушениями и в условиях полного игнорирования предоставленных стороной защиты доказательств полной непричастности упомянутых граждан Украины в инкриминируемых деяний ", - отметили в МИД.

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"Сегодняшнее объявление судебного приговора о лишении свободы Р.Нагаева до 13 лет, Л.Халилова - до 18 лет, Р.Месутова - до 18 лет, Е.Кантимирова - до 12 лет является очередным доказательством системных политических репрессий РФ, направленных против представителей крымскотатарского народа с целью запугивания и подавления любых нелояльных гражданских движений и инициатив на временно оккупированном полуострове Крым ", - отметили в ведомстве.

Российская Федерация должна отменить решение суда и немедленно освободить Руслана Нагаева, Ленура Халилова, Руслана Месутова, Эльдара Кантимирова и всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины.

Справка: в РФ движение "Хизб ут-Тахрир" запрещено с 2003 года. В Украине эта организация не запрещена на законодательном уровне. Это политическое движение, которое исповедует панисламизм. Признан террористической организацией в РФ и Казахстане.

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