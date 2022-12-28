Украина осудила незаконное пребывание чиновника администрации Путина Кириенко на территории ЗАЭС
МИД Украины отреагировало на приезд чиновника администрации президента РФ Сергея Кириенко на временно оккупированную территорию Запорожской области, в том числе на его приезд на ЗАЭС
Соответствующее заявление было опубликовано на сайте МИД Украины.
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с незаконным въездом чиновника администрации президента РФ Сергея Кириенко на временно оккупированную территорию Украины в Запорожской области, в том числе и его пребыванием на украинском ядерном объекте - Запорожской атомной электростанции", - в заявлении министерства.
Отмечают, что эти противоправные действия должностных лиц РФ в очередной раз нарушают международное право и законодательство Украины. Также приезд Кириенко демонстрирует полное игнорирование Россией требований трех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ, требовавших от нее немедленно вывести свои войска и другой персонал с территории ЗАЭС. Также было проигнорировано требование предоставить украинским компетентным учреждениям возможность восстановить полный контроль над станцией и обеспечить ядерную и физическую безопасность при ее эксплуатации.
Министерство в заявлении отмечает, что Украина рассчитывает на действенные и эффективные усилия государств-членов МАГАТЭ, а также на решительные действия со стороны гендиректора агентства Рафаэля Гросси по противодействию преступлениям страны-агрессоры в отношении ядерных объектов Украины. Также страна рассчитывает, что эти усилия будут способствовать противодействию циничному пренебрежению действующих норм ядерной безопасности и защищенности.
Также министерство призвало страны-союзники и институты ЕС ускорить введение действенных мер реагирования на преступные действия России в отношении продолжающихся украинских ядерных объектов. Эти меры должны включать расширение санкций против российской корпорации "Росатом", аффилированных с ней компаний и институций, а также других ключевых факторов атомной энергетики РФ.
Кроме того, МИД подчеркнул необходимость ускорения внедрения механизмов, которые позволили бы полностью прекратить сотрудничество с РФ в сфере ядерных технологий. Также эти механизмы должны ограничить права и привилегии России в МАГАТЭ.
"Ожидаем последовательной и бескомпромиссной позиции всех членов мирового сообщества в обеспечении обязательности политических, экономических и правовых последствий для государства-террориста за все его преступления и противоправные действия. Отмечаем важность привлечения всех преступников к уголовной ответственности и необратимости наказания", - подытожили. в заявлении.
- 27 декабря министр энергетики Украины заявил , что Россия на Запорожской АЭС планирует заменить военных на Росгвардию, выдав эту ротацию за "демилитаризацию".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.85
Покупка 39.85Продажа 40.6
-
EUR
Покупка 41.41Продажа 42.5
- Актуальное
- Важное