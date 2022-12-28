Украина осудила незаконное пребывание чиновника администрации Путина Кириенко на территории ЗАЭС

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте МИД Украины.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с незаконным въездом чиновника администрации президента РФ Сергея Кириенко на временно оккупированную территорию Украины в Запорожской области, в том числе и его пребыванием на украинском ядерном объекте - Запорожской атомной электростанции", - в заявлении министерства.

Отмечают, что эти противоправные действия должностных лиц РФ в очередной раз нарушают международное право и законодательство Украины. Также приезд Кириенко демонстрирует полное игнорирование Россией требований трех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ, требовавших от нее немедленно вывести свои войска и другой персонал с территории ЗАЭС. Также было проигнорировано требование предоставить украинским компетентным учреждениям возможность восстановить полный контроль над станцией и обеспечить ядерную и физическую безопасность при ее эксплуатации.

Министерство в заявлении отмечает, что Украина рассчитывает на действенные и эффективные усилия государств-членов МАГАТЭ, а также на решительные действия со стороны гендиректора агентства Рафаэля Гросси по противодействию преступлениям страны-агрессоры в отношении ядерных объектов Украины. Также страна рассчитывает, что эти усилия будут способствовать противодействию циничному пренебрежению действующих норм ядерной безопасности и защищенности.

Также министерство призвало страны-союзники и институты ЕС ускорить введение действенных мер реагирования на преступные действия России в отношении продолжающихся украинских ядерных объектов. Эти меры должны включать расширение санкций против российской корпорации "Росатом", аффилированных с ней компаний и институций, а также других ключевых факторов атомной энергетики РФ.

Кроме того, МИД подчеркнул необходимость ускорения внедрения механизмов, которые позволили бы полностью прекратить сотрудничество с РФ в сфере ядерных технологий. Также эти механизмы должны ограничить права и привилегии России в МАГАТЭ.

"Ожидаем последовательной и бескомпромиссной позиции всех членов мирового сообщества в обеспечении обязательности политических, экономических и правовых последствий для государства-террориста за все его преступления и противоправные действия. Отмечаем важность привлечения всех преступников к уголовной ответственности и необратимости наказания", - подытожили. в заявлении.

27 декабря министр энергетики Украины заявил , что Россия на Запорожской АЭС планирует заменить военных на Росгвардию, выдав эту ротацию за "демилитаризацию".