Украина осудила государственный переворот в Нигере
Украина решительно осудила государственный переворот в Республике Нигер и внимательно следит за дальнейшим развитием событий
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.
"Отмечаем необходимость соблюдения национального законодательства Нигера и норм международного права, категорически отвергаем любые попытки насильственного, нелегитимного изменения конституционного строя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что политическая и институциональная стабильность в Нигере имеет важное значение в контексте усилий по преодолению вызовов безопасности в регионе Центральной Африки и Сахеля.
- 26 июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого во дворце заблокировали президента страны Мохаммеда Базума.
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