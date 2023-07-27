Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Отмечаем необходимость соблюдения национального законодательства Нигера и норм международного права, категорически отвергаем любые попытки насильственного, нелегитимного изменения конституционного строя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что политическая и институциональная стабильность в Нигере имеет важное значение в контексте усилий по преодолению вызовов безопасности в регионе Центральной Африки и Сахеля.