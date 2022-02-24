Украина остановила вражескую армию России в Черниговской области
Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что украинская армия остановила россиян на Черниговщине
Об этом Залужный сообщил в Facebook.
"Силы обороны Украины сдерживают наступление российского агрессора. В Черниговской области противник был остановлен. Силами наших войск возвращены под полный контроль города Мариуполь и Счастья. Уничтожено не менее 6 самолетов, 2-х вертолетов и десятки единиц бронированной техники врага. В районе Счастья 50 российских оккупантов", - написал главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.
- Напомним, 23 февраля главари "ЛДНР" Пасечник и Пушилин обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о военной помощи , обвинив Украину в агрессии.
- В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".
- ГПСУ сообщила, что Украина была атакована с территории РФ и Беларуси от Луганщины до Житомирщины и из Крыма.
- Украинские военные сбили пять российских самолетов и вертолет в зоне ООС.
- ГСЧС сообщила о захвате двух сел на Луганщине, пожаре в военной части на Киевщине и подрыве телебашни в Луцке.
- В Киеве закрывают садики и школы , медицинская система работает в усиленном режиме.
- Президент Украины Владимир Зеленский обсудил нападение РФ с мировыми лидерами .
- Верховная Рада ввела в Украине военное положение .
- Известно, что движение военных колонн России нарушило границу Украины в Черниговской, Сумской, Луганской и Харьковской областях .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное