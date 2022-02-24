Украина остановила вражескую армию России в Черниговской области

Об этом Залужный сообщил в Facebook.



"Силы обороны Украины сдерживают наступление российского агрессора. В Черниговской области противник был остановлен. Силами наших войск возвращены под полный контроль города Мариуполь и Счастья. Уничтожено не менее 6 самолетов, 2-х вертолетов и десятки единиц бронированной техники врага. В районе Счастья 50 российских оккупантов", - написал главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

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