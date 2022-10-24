Украина остается главным поставщиком продовольствия для Ливана, – посол Осташ
Игорь Осташ, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Ливане, отметил, что украинская доля в ливанском импорте зерновых составляет около 65%, сейчас она несколько упала, потому что до войны была 80%
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Наши усилия по аресту сирийско-российского проекта корабля Laodicea имели мощные результаты, также это было серьезное предостережение для россиян и сирийцев. До сих пор мы больше не видим попыток пришвартовать такой корабль в ливанских портах", - подчеркнул посол.
Игорь Осташ отметил постоянную помощь Украины Ливану.
"Наша доля в ливанском импорте зерновых составляет около 65%, сейчас она несколько упала, потому что до войны была 80%. Но Украина остается главным поставщиком продовольствия для Ливана. Практически еженедельно, по уже отлаженной линии из Рени и Измаила, идет судно с украинским зерном в Ливан. И таким образом мы пытаемся влиять на ситуацию в регионе и поддерживать Ливан в жестком экономическом кризисе. Украина и в дальнейшем является надежным поставщиком, что также влияет на имидж нашей страны в регионе", - прокомментировал Осташ.
- Ранее посол Украины в Ливане Игорь Осташ сообщал, что россияне создали преступный картель для перевозки из Крыма и перепродажи украинского зерна странам Ближнего Востока.
- Также посол в Ливане Игорь Осташ рассказал, что украденное украинское зерно перевозят 87 судов
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