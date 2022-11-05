Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского агарного совета Денис Марчук в эфире Еспресо.

По его словам, по железной дороге, автодорогам и портам через Дунай в сентябре Украина экспортировала 6 млн тонн зерна, а в октябре - 6 млн тонн.

"Если тенденции продолжатся, мы можем гарантировать за осень, мы возвращаемся к довоенному времени по экспорту, потому что до войны около 7 млн, в хорошие месяцы - 8 млн тонн зерновых мы экспортировали", - подчеркнул Денис Марчук.

29 октября РФ "приостановила" действие своих обязательств в рамках соглашения о безопасном экспорте зерна в Украину. Тогда же Зеленский заявил, что Россия стремилась расторгнуть соглашение еще в сентябре.

На следующий день НАТО и ЕС призвали РФ возобновить "зерновое соглашение".

1 ноября объявили о старте проекта украинского дунайского пароходства "Дунайский зерновой путь".

В тот же день Украина, ООН и Турция согласовали возобновление "зернового коридора", однако потребовали от РФ дополнительных гарантий безопасности.

2 ноября министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил о старте работы "зернового коридора".

5 ноября эксперт по международной политике Рамис Юнус заявил, что демарш РФ нацелен прежде всего против Турции.

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