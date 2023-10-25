Украина опустилась на 89-е место в рейтинге верховенства права
Украина заняла 89-е место среди 142 стран в рейтинге верховенства права за 2023 год, который составляет Всемирный проект правосудия (WJP)
Об этом сообщает WJP.
В новом отчете Украина заняла 89-е место из 142. Это на 13 позиций ниже, чем в предыдущем году. Тогда эксперты отдали Украине 76-е место в рейтинге верховенства права.
По региональным показателям Украина занимает 9-е место из 15 стран Восточной Европы и Центральной Азии.
Фото: Скрин
С таким же показателем, как и Украина, в списке еще 10 стран – Перу, Вьетнам, Доминиканская Республика, Гамбия, Белиз, Алжир, Бразилия, Индия, Таиланд и Суринам.Общий показатель верховенства права в Украине за 2015 – 2023 годы.
Фото: Скрин
В первую пятерку вошли Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Германия. РФ в этом рейтинге заняла 113-е место, а Беларусь – 104-е место.
По данным отчета, право в Украине и мире продолжает эродировать. Это шестой год подряд, когда индекс указывает на глобальное снижение уровня верховенства права. В частности, в текущем году право снизилось в 59% исследованных стран, включая Украину.
Справка. WJP – это независимая многопрофильная организация, работающая над созданием знаний, повышением осведомленности и стимулированием действий по продвижению верховенства права во всем мире.
Эффективное верховенство права уменьшает коррупцию, борется с бедностью и болезнями, а также защищает людей от большой и малой несправедливости. Это основа для сообществ справедливости, возможностей и мира, лежащего в основе развития, подотчетного правительства и уважения основных прав.
Традиционно верховенство права рассматривается как сфера деятельности юристов и судей. Но повседневные вопросы безопасности, прав, правосудия и управления оказывают влияние на всех нас; Каждый является заинтересованной стороной в верховенстве права. Исходя из этого, WJP придерживается междисциплинарного подхода к продвижению верховенства права.
Основанный Уильямом Х. Нойкомом в 2006 году как президентская инициатива Американской ассоциации юристов (ABA) и при начальной поддержке 21 другого стратегического партнера, Всемирный проект правосудия превратился в независимую некоммерческую организацию 501(c)(3) в 2009 году. Офисы компании расположены в Вашингтоне, Сиэтле, Сингапуре и Мехико.
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