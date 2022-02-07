Украина опровергла заявления боевиков "ДНР" о прибытии "наемников из Польши" на Донбасс
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины опроверг заявления "ДНР" о прибытии "наемников из Польши" на Донбасс
Об этом сообщает пресс-служба центра в Facebook.
"Центр стратегических коммуникаций напоминает, что на территории Украины представители стран НАТО выступают только как инструкторы. И они находятся в учебных центрах", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что "польских/американских и т.п. наемников" в Украине нет.
"За Украину воюют только украинцы, а никакие не наемники", - заявили в центре.
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