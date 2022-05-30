Украина опровергла фейк роспропаганды о возможности создания "ядерной бомбы" на Запорожской АЭС
Российские пропагандисты начали распространять информацию о том, что Украина якобы производила ядерную бомбу на Запорожской АЭС
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины опроверг эту выдумку.
В частности, объяснено, что журналист WSJ Лоуренс Норман написал в твиттере, что на Запорожской АЭС хранится 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана. МАГАТЭ хочет быть уверенным, что запасы не исчезли, ведь обогащенный уран и плутоний могут быть использованы как сырье для ядерного оружия.
"Роспропаганда и некоторые пророссийские украинские издания подхватили эту "ядерную сенсацию", - говорится в сообщении ЦПИ СНБО. - На Запорожской АЭС ни уран, ни плутоний не хранились и не хранятся, хранится только топливо — тепловыделительные сборки, которые есть на всех АЭС в мире. Также на ЗАЭС в специальном хранилище хранится отработанное ядерное топливо, не являющееся оружием.
Также уточняется, что с 4 марта Запорожская АЭС находится под контролем российских войск, не допускающих на этот объект специалистов МАГАТЭ.
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