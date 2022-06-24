Публицист высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".

"С обретением статуса государства-кандидата на вступление в Европейский Союз Украина определена как часть цивилизованного мира, как часть объединенной Европы. На протяжении многих лет я говорил вам, что это вряд ли произойдет быстро, однако полномасштабная война, начатая Россией против Украины, заставила европейцев действовать более оперативно, чем они от себя ожидали", – отметил Портников.

Журналист добавил, что у Украины может быть статус государства-кандидата в Европейский Союз годами.

Украина и Молдова получили от Европейской комиссии целый ряд условий, после выполнения которых в течение определенного периода можно будет начать переговоры о вступлении в Европейский Союз. Если же за определенное время эти условия не будут выполнены, Украина будет вынуждена лишиться этого статуса, как и Молдова. Я не верю в то, что Украина лишится статуса кандидата. Но может быть то, что Украина этот кандидатский статус имела, но переговоров не произошло. И это может продолжаться годами. Мы должны все эти проблемы осознавать", - отметил Виталий Портников.

11 июня Еврокомиссия приняла решение рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но отметила, что при этом выдвинет условия, связанные с укреплением судебной реформы и антикоррупционного законодательства. А 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Такие же рекомендации были даны Молдове, а Грузии дали только "европейскую перспективу".

20 июня глава МИД Польши Збигнев Рау заявил , что считает кандидатство Украины в ЕС "решенным делом".

22 июня верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, что надеется на положительное решение по кандидатству Украины в ЕС.

23 июня, прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе, глава Евросовета Шарль Мишель назвал ожидаемое решение "геополитическим выбором" и выразил уверенность, что Украина получит статус кандидата на вступление в ЕС.

23 июня Европарламент принял резолюцию , в которой призвал глав государств и правительств ЕС, проводящих соответствующие саммиты, "немедленно" предоставить Украине и Республике Молдова статус кандидата в ЕС. Решение поддержали 529 участников голосования. В результате Молдова и Украина стали государствами-кандидатами на вступление в Европейский Союз.

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