О позиции ООН журналистам на брифинге после заседания Совета Безопасности заявил заместитель генсека Организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, сообщает "Европейская правда".

"Мы твердо придерживаемся мнения, что Черноморская зерновая инициатива остается в силе, несмотря на приостановку участия в ней России. Она не прекратила действие "зернового соглашения" и не вышла из нее. В РФ заявили, что приостановили участие в ней на неопределенный срок. И, как результат этого, мы продолжаем через эту инициативу отправлять движущиеся судна (с Украины); вместе с Турцией, где это возможно, и с Украиной – проверять эти суда", – добавил Гриффитс.

В то же время заместитель генсека ООН добавил, что Организация как посредник продолжает взаимодействовать с российской стороной, чтобы решить поднятые ею вопросы. "Чем быстрее мы можем полностью возобновить участие России, тем лучше", – отметил он.

Подобного мнения придерживается и Турция, фактически требуя у России вернуться к соглашению. Министр обороны страны Хулуси Акар во время телефонного разговора с Шойгу отметил необходимость возобновления функционирования "зернового коридора", сообщает "Анадолу".

"Решение России приостановить участие в инициативе по поставке зерна, которая является исключительно гуманитарной деятельностью и которую следует отделять от конфликтных ситуаций, должно быть пересмотрено. Продолжение действия инициативы, которая вносит большой вклад в решение мирового продовольственного кризиса и демонстрирует возможность урегулирования существующих проблем путем сотрудничества диалога, имеет огромное значение", - отметил Акар.

Полную готовность к продолжению экспорта зерна подтвердил президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Подтвердили приверженность Украины зерновому соглашению. Мы готовы оставаться гарантом продовольственной безопасности. Проинформировал о последствиях новой волны ракетного террора и ядерном шантаже РФ. Реакция мира и ООН должна быть жесткой", - написал Зеленский вTwitter .

В свою очередь Путин заявил, что причиной приостановки участия Москвы в "зерновом соглашении" стала угроза со стороны Украины, и только в случае гарантий безопасности в Черном море она может пересмотреть это решение.

"Мы не говорим, что мы прекращаем свое участие в этой операции. Нет, мы говорим о том, что мы приостанавливаем", – сказал Путин на брифинге для журналистов, который транслировался на сайте Кремля.

"Одним из организаторов этой работы был генеральный секретарь ООН, и сотрудники ООН активно участвуют в этой работе, за что мы им благодарны, безусловно. Но пусть тогда они проведут работу с Украиной, и Украина должна гарантировать, что угроз для гражданских судов и для судов обеспечения России создаваться не будет", – добавил он.

Ранее аналогичную позицию высказало и российское министерство обороны, ожидающее от Украины принятие "дополнительных обязательств не использовать этот маршрут в военных целях".

Также необходимость обеспечения получения гарантий со стороны Украины относительно неиспользования гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в пользу вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против Российской Федерации подчеркнул глава МИД РФ Лавров в беседе с турецким коллегой Чавушоглу.

Кроме того, он отметил необходимость принятия ООН и западными странами дополнительных мер по реализации пакетного соглашения по российским удобрениям и сельхозпродукции.

Напомним, 29 октября Россия заявила , что останавливает участие в реализации "зернового соглашения" якобы из-за "теракта" в Севастопольской бухте в субботу утром. В Минобороны РФ заявили, что целью атаки в Севастопольской бухте стали корабли Черноморского флота, якобы привлеченные в обеспечении безопасности зернового коридора.

НАТО и ЕС призывают Россию срочно вернуться к "зерновому соглашению". А Турция заявила об "оптимистических прогнозах" в переговорах с РФ о зерновом соглашении.

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