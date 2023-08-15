Украина окончательно одобрила соглашение с Литвой о взаимном признании водительских удостоверений
Кабинет Министров Украины на заседании во вторник утвердил соглашение с правительством Литвы о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений, принятое в конце мая
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграм.
Соглашение предусматривает, что Украина и Литва будут взаимно признавать и обменивать национальные водительские удостоверения на основе принципа взаимности. Для такого обмена не нужно сдавать дополнительные экзамены.
"Также устанавливается соответствие категорий водительских удостоверений двух государств и определяется механизм подтверждения факта выдачи водительского удостоверения, которое подается для обмена", - добавил Мельничук.
- Напомним, 5 мая украинское правительство одобрило соглашение об упрощенном обмене водительских удостоверений между Украиной и Литвой.
- 31 мая министры внутренних дел Украины Игорь Клименко и Литвы Агне Билотайте подписали соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.
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