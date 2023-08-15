Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграм.

Соглашение предусматривает, что Украина и Литва будут взаимно признавать и обменивать национальные водительские удостоверения на основе принципа взаимности. Для такого обмена не нужно сдавать дополнительные экзамены.

"Также устанавливается соответствие категорий водительских удостоверений двух государств и определяется механизм подтверждения факта выдачи водительского удостоверения, которое подается для обмена", - добавил Мельничук.