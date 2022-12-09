"Освятил им танки – освятил военную технику!"

Начальник киевской областной милиции Андрей Небитов не скрывает отвращения, описывая, как отец Николай Евтушенко, священник Украинской православной церкви Московского патриархата, сотрудничал с россиянами, предлагая благословения и призывая своих прихожан приветствовать войска захватчиков.

75-летний священнослужитель, суд над которым продолжается в Киеве, обвиняется не только в попытке поставить церковную печать на вторжение, но и в выявлении местных жителей, которые, скорее всего, сопротивлялись 33-дневной оккупации Россией Бучи, города к юго-западу от Киева, ставшего синонимом военных преступлений.

Евтушенко – далеко не единственный священнослужитель, попавший в поле зрения украинской власти из-за обвинений в коллаборационизме. Более 30 священников находятся под следствием, а спецслужбы провели серию рейдов в монастырях и церквях по всей стране, чтобы искоренить пророссийских священнослужителей.

Расследование углубилось в сердцевину очень политического раскола, разделяющего церкви этой преимущественно православной нации. Напряженность растет и вызывает немало вопросов относительно того, насколько далеко президент Владимир Зеленский может зайти, усиливая давление на якобы религиозное учреждение из-за опасений, что оно является питомником опасной пятой колонны.

В 2018 году украинская церковь раскололась на две группы с очень похожими названиями. Несмотря на сопротивление Кремля, Православная церковь Украины получила церковную независимость от Константинопольского патриархата 2019 года. В знак политических расстройств, лежащих в основе вражды, церкви ПЦУ (в то время – церкви УПЦ Киевского патриархата, – ред.) предложили поддержку протестующим Майдану 2014 года, который свергнул Виктора Януковича, сатрапа Москвы в Украине.

Украинская православная церковь (УПЦ) осталась лояльной Москве и является церковью, к которой относятся Евтушенко и другое духовенство, которое находится под следствием. УПЦ имеет больше земли и зданий, но ПЦУ заявляет о по меньшей мере вдвое больше верующих. Хотя в мае УПЦ заявила о прекращении своего подчинения московскому патриарху Кириллу, громкому стороннику президента России Владимиру Путину, мало кто верит, что раскол искренний. Кирилл рассматривает вторжение как религиозную войну, апокалиптическую борьбу со злыми силами, которые намерены разрушить данное Богом единство Святой Матери Руси, а украинские законодатели и другие критики обвиняют УПЦ в том, что она имитирует разрыв со своей властью в Москве.

Бойня в Буче

Армия, которую Евтушенко благословлял в Буче, совершала преступления. Когда россияне отходили, они покинули 458 тел, преимущественно гражданских, включая детей. Все они стали жертвами изнасилований и убийств, таких как старший мужчина, застреленный в своем саду, семья, расстрелянная из автомата в их машине, когда люди пытались скрыться в безопасном месте. После отступления русских город был усеян телами, одни были похоронены, а другие – нет. В подвале нашли восемнадцать изуродованных трупов мужчин, женщин и детей, а на обочине под одеялом – трех обнаженных женщин, которых русские солдаты пытались сжечь перед отступлением.

Скотство не остановило Евтушенко

По мере разгула он настойчиво поддерживал россиян, выдавая им местных чиновников, ветеранов украинской армии, а также "дома состоятельных людей, которые потом ограбили оккупанты", по данным следствия.

Священник защищается тем, что его принудили к таким действиям, но начальник полиции не сочувствует.

"Он не признает своей вины и говорит, что россияне угрожали ему убить или что-то в этом роде", – говорит Небитов, качая головой.

Среди других 30 священников под следствием – Александр Бойко из села Дептовка Сумской области, задержанный по подозрению в "пропагандировании враждебной идеологии, оправдывании действий страны-агрессора в Украине и поддержке оккупации", – сообщает прокуратура. Местные жители рассказали украинским СМИ, что Бойко сопровождал россиян на своей машине по селу, произнося промосковскую проповедь: "Мы должны любить Россию. Без России мы ничто".

Украинская прокуратура объявила в среду, что священника из Луганской области признали виновным в сотрудничестве с россиянами и приговорили к 12 годам заключения. Его признали виновным в предоставлении россиянам разведданных о ВСУ.

"Священник Украинской православной церкви Московского патриархата Луганской области приговорен к 12 годам лишения свободы за сообщение врагу о позициях украинской обороны. Прокуроры доказали в суде, что священник лисичанской церкви способствовал российским вооруженным формированиям во время боевых действий против украинской армии", - сообщил Офис ген Telegram-канали.

По мере того, как появляется все больше доказательств предательских священников, общественная шумиха о запрете УПЦ растет. Общественная петиция на прошлой неделе с призывом запретить УПЦ набрала 25 000 подписей, необходимых для того, чтобы ее официально передали президенту Зеленскому.

Запретить или не запретить

Еще до того, как петиция попала на стол Зеленского, более 30 украинских депутатов во главе с Николаем Княжицким (народный депутат из "Европейской Солидарности") из разных политических партий поддержали закон, запрещающий церковь и передающий ее имущество ПЦУ.

В прошлом власти Зеленского остерегались действовать против московской церкви в Украине, не желая переступать границы свободы вероисповедания или нарушать нормы Европейского Союза или международные нормы защиты вероисповедания. Они хотели избежать обиды сторонников церкви, четко осознавая, что в рядах ее священников и богомольцев много патриотических украинцев, а некоторые из них воюют на фронте против россиян.

Но доказательства того, что лидеры церквей в разной степени действовали как сторонники врага, побуждали к изменению мысли.

В одном из своих ежедневных вечерних обращений Зеленский заявил, что его власть работает над законодательством, чтобы защитить "духовную независимость" страны и сделать невозможным деятельность в Украине "религиозных организаций, связанных с центрами влияния" в России. Он призвал называть и обличать ведущих церковных деятелей и священников, помогавших России.

Глава Украины также распорядился в течение двух месяцев завершить расследование управления УПЦ и канонических отношений с Московским патриархатом.

Разговоры о запрете УПЦ вызвали ярость в Кремле. Спикер Путина Дмитрий Песков обвинил Киев в решении "войны с Русской православной церковью" – странное изречение, учитывая заверения УПЦ в том, что она больше не связана со своей материнской церковью в Москве.

Спикер Московского патриархата Владимир Легойда назвал предложенные шаги "актом устрашения" и последним витком преследований православных верующих, которое, как он утверждает, началось в 2014 году, после свержения режима Януковича. Он не привел примеры преследований. Московский патриархат, Путин и его помощники назвали притеснения Киева по УПЦ оправданием для военных действий на Донбассе Украины после 2014 года.

"Русский мир"

Среди попавших в поле зрения спецслужб Украины учреждений – Киево-Печерская лавра XI века, также известная как Печерский монастырь, выдающийся центр православного христианства. На Западе Украины агенты провели обыск в Корецком женском монастыре и Волынском монастыре иконы Божией Матери.

В заявлении Службы безопасности Украины (СБУ) указано, что необходимо провести проверки на наличие оружия и убедиться, что диверсанты или коллаборационисты, разыскиваемые милицией, не скрываются в церковных зданиях.

"Указанные мероприятия проводят с целью недопущения использования религиозных общин как ячеек "русского мира", защиты населения от провокаций и, в частности, террористических актов", - сообщили в СБУ.

Украинские официальные лица говорят, что во время рейдов были найдены материалы, указывающие на то, что УПЦ поддерживала связи с Русской православной церковью на протяжении всей войны. (Фраза "русский мир" – это концепция, которую Путин использовал, чтобы оправдать свою аннексию Крыма и которую назвал причиной вторжения в Украину.)

В разговоре с POLITICO митрополит Климент, спикер УПЦ, сначала не упомянул о рейдах, сказав, что "Служба безопасности больше проверяла меры здравоохранения с учетом COVID-19". Но потом добавил: "Это политическая манипуляция – они хотят обвинить Лавру в неправомерных действиях, но в итоге не нашли ничего разоблачительного – ни оружия, ни диверсантов, ни чего-либо подобного".

Возможно, оружия нет, но СБУ предъявила обвинение нескольким священнослужителям Лавры в том, что они "прославляли Россию" во время богослужений, пели гимны и песни о пробуждении России и оправдывали вторжение в Украину.

"Те, кто ждет "пробуждения Руси-матушки" во время полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины, должны понимать, что это наносит ущерб интересам и безопасности Украины и ее граждан, – заявил глава СБУ Василий Малюк – Мы не допустим таких выражений ".

Во время рейдов были обнаружены прокремлевские брошюры, книги и газеты, например "Русский вестник", говорят сотрудники СБУ.

После восстания на Майдане 2014 года периодически раздавались призывы запретить связанную с Россией церковь, а противники называли ее троянским конем. Почти 600 приходов перешли в ВТО с 2014-го по начало 2022 года (до 2018 года – УПЦ КП, а впоследствии – ВЦУ, – ред.). После полномасштабного вторжения эта тенденция переросла в поток, и еще тысяча приходов сменила принадлежность.

С нарастанием критики и, видимо, пытаясь остановить дезертирство, в мае церковь объявила, что она переписала свой устав, прекратив свое подчинение Русской православной церкви и патриарху Кириллу. Но УПЦ не обнародовала свой новый устав и продолжает проводить богослужения, на которых священники молятся за Россию и провозглашают видение русского мира.

Все еще верны Москве

Переписка устава – "это просто игра", заявил POLITICO архиепископ ВЦУ Евстратий.

"Это косметика и просто риторика; это не реальное решение порвать с Москвой. Они сказали, что изменили законы церкви, чтобы исключить их связи с Русской православной церковью. Но это было более полугода назад, а они до сих пор не опубликовали новую версию устава", – сказал Евстратий.

Он говорит, что запрет оправдан.

Украина противостоит российской агрессии не только на поле боя, но и в различных сферах. Украина запрещает деятельность российских банков, российских СМИ, а Украина запретила пророссийские политические партии, и я считаю, что должен быть закон, запрещающий привязанную к России церковь , которую Москва использует как инструмент идеологической агрессии. Это не значит, что люди не могут верить во что хотят и молиться, как хотят, но мы не можем иметь украинские религиозные организации, контролируемые Москвой», – сказал он.

Архиепископ отметил происхождение Московского патриархата и создание его в 1943 году коммунистическим диктатором Иосифом Сталиным как руководящего органа для управления православными религиозными делами в Советском Союзе. "Московский патриархат является российским государственным органом", – сказал Евстратий.

Такой же точки зрения придерживался покойный архивариус КГБ Василий Митрохин, который в начале 1990-х годов сбежал в Британию. В своей книге Митрохин раскрыл, что Патриархия была создана как скрытая организация российских спецслужб, а ее священников использовали в качестве "агентов влияния" и даже для "активных мер" и шпионских миссий.

После распада Советского Союза мало что изменилось, говорят некоторые западные аналитики и украинские законодатели, включая Княжицкого, давно выступающего за запрет УПЦ.

Княжицкий сказал POLITICO, что Русская православная церковь и УПЦ – это одно и то же – "часть российского государства", которую Кремль использует в Украине и других местах в подрывной гибридной войне и как инструмент внешней политики, а также как агентов для российских спецслужб.

Княжицкий и другие говорят, что использование церкви для государственных целей было еще до Сталина: российские лидеры, в частности Екатерина Великая и царь Николай I, использовали православие как идеологическое оправдание экспансии Российской империи в 18-м и 19-м веках.

"Эта церковь не религиозна по своей природе, она реализует государственную политику Российской Федерации", – сказал он.

Переведено с POLITICO

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