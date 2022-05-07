Украина ограничила экспорт гречихи, ржи и овса на период военного положения

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает Lb.ua.

"В соответствующем решении правительства по обеспечению продовольственной безопасности в условиях военного времени заложена необходимость ежемесячно пересматривать балансы. И по тем позициям, где мы видим критическую ситуацию, мы будем ограничивать экспорт. Например, сейчас ограничен экспорт гречки, важной для хлебопекарной отрасли ржи, овса" , – сказал он.

По его словам, правительство не будет регулировать вывоз товаров, которых в Украине накопились значительные остатки.

"Мы следим за ситуацией по тем позициям, на которые действует лицензирование экспорта – это пшеница, сахар. Чтобы понимать, сколько их вывозится, и не давать вывезти больше, чем есть избыток. Что касается, например, подсолнечного масла или кукурузы, которых у нас достаточно, здесь регулирования нет", – пояснил он.