Украина официально расторгла соглашение с Беларусью о судоходстве по рекам и озерам

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Денонсировано соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Беларусь о судоходстве по внутренним водным путям, заключенное 05.02.1998 в г. Минске", - написал Тарас Мельничук.

Это соглашение разрешало перевозку пассажиров и грузов между портами Украины и Беларуси, а также транзитные перевозки по внутренним водным путям обеих стран.

Напомним, войска Беларуси проводят инженерное оборудование позиций и запускают беспилотники для разведки на Волынском и Полесском направлениях.

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