Украина официально расторгла соглашение с Беларусью о судоходстве по рекам и озерам
Сегодня, 29 июля, Кабинет Министров Украины расторг соглашение с Беларусью о внутреннем судоходстве
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Денонсировано соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Беларусь о судоходстве по внутренним водным путям, заключенное 05.02.1998 в г. Минске", - написал Тарас Мельничук.
Это соглашение разрешало перевозку пассажиров и грузов между портами Украины и Беларуси, а также транзитные перевозки по внутренним водным путям обеих стран.
- Напомним, войска Беларуси проводят инженерное оборудование позиций и запускают беспилотники для разведки на Волынском и Полесском направлениях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.4
Покупка 39.4Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 39.68Продажа 41.07
- Актуальное
- Важное