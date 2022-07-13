Об этом заявил Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге.

"Это будет центральной темой моего онлайн-выступления. Я призываю участников перейти от дискуссий к конкретным шагам, буду предлагать разработать подписание соответствующего международного договора", – сказал глава внешнеполитического ведомства Украины.

По словам Кулебы, создание такого трибунала необходимо, несмотря на то, что военные преступления, совершенные на территории Украины гражданами РФ, находятся под юрисдикцией Международного уголовного суда (МКС) и офис прокурора этого суда уже ведет их расследование.

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Однако при этом, — говорит министр, — у МКС нет полномочий расследовать действия физических лиц и преследовать их в уголовном порядке за военные преступления из-за правовых ограничений, закрепленных в Римском уставе. Создание спецтрибунала с такими полномочиями, таким образом, призвано не будет подменять, а будет дополнять работу МКС и других международных институций.

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