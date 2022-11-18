Украина официально обратилась к международным партнерам с предложением привлечь к "зерновому соглашению" порт Николаев
Украина официально обратилась к международным партнерам с предложением присоединить к "зерновому соглашению" порт Николаев, что позволит существенно увеличить экспорт агропродукции
Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду, передает пресс-служба парламента.
"До полномасштабной войны через порты Николаева отгружали треть шедшей на экспорт агропродукции. В нынешних условиях это может быть дополнительные 2-2,5 млн тонн экспорта агропродукции в месяц. Поэтому привлечение к зерновой инициативе портов Николаева справедливо, важно и чрезвычайно нужно городу, его жителям и аграриям", – сказал Гайду.
В настоящее время Украина экспортирует зерно из портов Большой Одессы: Одесса, Черноморск и Южный.
- "Зерновое соглашение", которое позволило возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней. Решение было принято 17 ноября в Стамбуле.
- В Мининфраструктуре, комментируя "зерновое соглашение", сказали, что Россия тормозит прохождение судов из-за длительных проверок: без РФ проверяли по 40 судов, с ним - до десяти.
- Турция, при посредничестве которой было заключено "зерновое соглашение", хочет продлить его срок на год.
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