Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду, передает пресс-служба парламента.

"До полномасштабной войны через порты Николаева отгружали треть шедшей на экспорт агропродукции. В нынешних условиях это может быть дополнительные 2-2,5 млн тонн экспорта агропродукции в месяц. Поэтому привлечение к зерновой инициативе портов Николаева справедливо, важно и чрезвычайно нужно городу, его жителям и аграриям", – сказал Гайду.

В настоящее время Украина экспортирует зерно из портов Большой Одессы: Одесса, Черноморск и Южный.

"Зерновое соглашение", которое позволило возобновить экспорт продовольствия из портов Украины, продлили на 120 дней. Решение было принято 17 ноября в Стамбуле.

В Мининфраструктуре, комментируя "зерновое соглашение", сказали, что Россия тормозит прохождение судов из-за длительных проверок: без РФ проверяли по 40 судов, с ним - до десяти.

Турция, при посредничестве которой было заключено "зерновое соглашение", хочет продлить его срок на год.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb