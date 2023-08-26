Украина однозначно получит дальнобойные ракеты, - полковник Грант
Украина будет иметь ракеты дальнего радиуса действия, но самое главное - способность пехоты совершать прорыв
Об этом заявил британский полковник Глен Грант в эфире Еспресо.
"Что касается ракет дальнего радиуса действия, то они однозначно будут. Я не знаю когда, но вы точно их получите. Хочу сказать одну важную вещь: для меня важнее не просто способность попадать боеприпасами в тыл противника, а способность пехоты совершать прорыв. Для этого пехота также нуждается в лучшем оснащениии, больше приборов ночного видения, больше БПЛА и больше возможностей для непрямого огня", - подчеркнул он.
Полковник объяснил, что истребители F-16 и дальнобойное оружие не достигнут временно оккупированных Мелитополя и Крыма. Это сможет сделать только пехота, которая очень хорошо воюет, но тяжелой ценой.
- По состоянию на 22 августа Украина уже получила все крылатые дальнобойные ракеты SCALP, которые власти Франции обещали предоставить в рамках первой партии помощи.
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