Украина одной из первых получит лекарства от COVID-19, их забронировали у двух производителей, - Ляшко

Об этом Ляшко сказал на пресс-конференции в Харькове, передает "Укринформ" .



"Мы работаем над тем, чтобы поставить в Украину инновационные препараты, непосредственно разработанные для лечения COVID-19, то есть прямого действия на коронавирус. В эту среду Кабинет министров Украины принял постановление, где в номенклатуру для закупки включены два препарата прямого действия. И у нас на завершающей стадии это подписание. Бронь для Украины есть. Как только компании будут отгружать на продажу эти препараты, в Украину они придут в одну из первых", - сказал Ляшко.



Министр отметил, что одним из производителей является компания Pfizer - ее препарат еще не имеет брендового названия и значится как PF-07321332/ritonavir.



Другой производитель - компания MSD. Ее препарат "Молнупиравир" уже зарегистрирован в Великобритании.



"И Европейское медицинское агентство его также уже сегодня зарегистрировало", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее Украина приобрела препарат "Ремдесивир" для лечения больных коронавирусом.