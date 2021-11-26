Украина одной из первых получит лекарства от COVID-19, их забронировали у двух производителей, - Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что для Украины забронированы лекарства от COVID-19 у двух производителей
Об этом Ляшко сказал на пресс-конференции в Харькове, передает "Укринформ" .
"Мы работаем над тем, чтобы поставить в Украину инновационные препараты, непосредственно разработанные для лечения COVID-19, то есть прямого действия на коронавирус. В эту среду Кабинет министров Украины принял постановление, где в номенклатуру для закупки включены два препарата прямого действия. И у нас на завершающей стадии это подписание. Бронь для Украины есть. Как только компании будут отгружать на продажу эти препараты, в Украину они придут в одну из первых", - сказал Ляшко.
Министр отметил, что одним из производителей является компания Pfizer - ее препарат еще не имеет брендового названия и значится как PF-07321332/ritonavir.
Другой производитель - компания MSD. Ее препарат "Молнупиравир" уже зарегистрирован в Великобритании.
"И Европейское медицинское агентство его также уже сегодня зарегистрировало", - добавил Ляшко.
- Напомним, ранее Украина приобрела препарат "Ремдесивир" для лечения больных коронавирусом.
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