Украина одной из первых получила доступ к функции WhatsApp по созданию каналов
Украина стала одной из 9 стран, которые первыми получили доступ к функции WhatsApp по созданию каналов
Об этом пишет министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Один из самых безопасных мессенджеров в мире становится еще более комфортным и удобным. Украинцы одними из первых получают доступ к созданию собственных WhatsApp Channels", - комментирует министр.
Федоров рассказал, что теперь пользователи смогут генерировать контент на проверенной и простой площадке, а также @объединить украинское информационное пространство и выйти на новый уровень коммуникации государства, лидеров мнений и медиа@.
"Это особенно актуально в условиях российской агрессии. Россияне постоянно ищут новые подходы, чтобы получить данные украинцев, посеять панику и дестабилизировать ситуацию в стране. Новые возможности платформы помогут построить более безопасное взаимодействие между украинцами", - пояснил министр.
- 8 июня компания Meta представила новую функцию в WhatsApp – это каналы для людей и организаций.
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