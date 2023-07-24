Украина одной из первых получила доступ к функции WhatsApp по созданию каналов

Об этом пишет министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Один из самых безопасных мессенджеров в мире становится еще более комфортным и удобным. Украинцы одними из первых получают доступ к созданию собственных WhatsApp Channels", - комментирует министр.

Федоров рассказал, что теперь пользователи смогут генерировать контент на проверенной и простой площадке, а также @объединить украинское информационное пространство и выйти на новый уровень коммуникации государства, лидеров мнений и медиа@.

"Это особенно актуально в условиях российской агрессии. Россияне постоянно ищут новые подходы, чтобы получить данные украинцев, посеять панику и дестабилизировать ситуацию в стране. Новые возможности платформы помогут построить более безопасное взаимодействие между украинцами", - пояснил министр.