Украина – одна из самых заминированных стран в мире, - ООН
Организация объединенных наций назвала Украину одной из наиболее заминированных стран мира
Об этом сообщает Офис ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине в Twitter.
"Украина - одна из самых заминированных стран в мире. Еще до продолжающегося наступления более 1,8 млн людей уже восемь лет жили в окружении мин", - говорится в сообщении.
Там отметили, что пока во многих частях Украины идут ожесточенные бои, новые мины заложены возле жилых домов, больниц и вдоль дорог. Поэтому гражданское население может оказаться в ловушке и не сможет убежать в случае опасности.
"Многие не смогут вернуться домой. Войны заканчиваются, но мины остаются в земле, создавая угрозу жизни много лет. Наземные мины и взрывоопасные пережитки войны вдоль дорог и в жилых районах мешают гуманитарным организациям доставить помощь людям, наиболее нуждающимся в ней", - говорится в сообщении.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.27Продажа 32.85
- Актуальное
- Важное