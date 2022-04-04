Украина – одна из самых заминированных стран в мире, - ООН

Об этом сообщает Офис ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине в Twitter.



"Украина - одна из самых заминированных стран в мире. Еще до продолжающегося наступления более 1,8 млн людей уже восемь лет жили в окружении мин", - говорится в сообщении.

Там отметили, что пока во многих частях Украины идут ожесточенные бои, новые мины заложены возле жилых домов, больниц и вдоль дорог. Поэтому гражданское население может оказаться в ловушке и не сможет убежать в случае опасности.

"Многие не смогут вернуться домой. Войны заканчиваются, но мины остаются в земле, создавая угрозу жизни много лет. Наземные мины и взрывоопасные пережитки войны вдоль дорог и в жилых районах мешают гуманитарным организациям доставить помощь людям, наиболее нуждающимся в ней", - говорится в сообщении.