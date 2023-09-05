Украина одержала первую победу на ЧЕ по волейболу
Мужская сборная Украины обыграла Финляндию в 4-м туре чемпионата Европы по волейболу и сохранила шансы на выход в плей-офф
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В понедельник, 4 сентября, в Варне (Болгария) украинцы обыграли финнов на тайбрейке – 3:2. Победа в 4 туре оказалась для нашей команды первой на ЧЕ-2023 и позволила сохранить шансы на выход в плей-офф.
Для продолжения борьбы на турнире Украине необходимо 5 сентября побеждать Испанию со счетом 3:0 или 3:1.
На старте чемпионата Европы украинцы потерпели поражение от Словении (1:3), Хорватии (2:3) и Болгарии (1:3). Сейчас у них 3 очка в группе B и последнее место. Лидирует Словения, у которой 12 пунктов, далее расположились Хорватия (8), Болгария (6), Испания (6) и Финляндия (4). В 1/8 финала попадут четыре лучшие команды.
ЧЕ-2023 по волейболу
Мужчины. Группа B. 4-й тур
Варна, Болгария
4 сентября
Украина - Финляндия 3:2 (25:23, 25:17, 23:25, 24:26, 15:13)
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В сентябре 2022 года мужская сборная Украины показала лучший результат за все время выступлений на чемпионатах мира и дошла до четвертьфинала.
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