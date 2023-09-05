Украина одержала первую победу на ЧЕ по волейболу

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В понедельник, 4 сентября, в Варне (Болгария) украинцы обыграли финнов на тайбрейке – 3:2. Победа в 4 туре оказалась для нашей команды первой на ЧЕ-2023 и позволила сохранить шансы на выход в плей-офф.

Для продолжения борьбы на турнире Украине необходимо 5 сентября побеждать Испанию со счетом 3:0 или 3:1.

На старте чемпионата Европы украинцы потерпели поражение от Словении (1:3), Хорватии (2:3) и Болгарии (1:3). Сейчас у них 3 очка в группе B и последнее место. Лидирует Словения, у которой 12 пунктов, далее расположились Хорватия (8), Болгария (6), Испания (6) и Финляндия (4). В 1/8 финала попадут четыре лучшие команды.

ЧЕ-2023 по волейболу

Мужчины. Группа B. 4-й тур

Варна, Болгария

4 сентября

Украина - Финляндия 3:2 (25:23, 25:17, 23:25, 24:26, 15:13)