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Главная война с Россией Украина обжалует полномочия российской делегации в ПАСЕ, - Гончаренко

Украина обжалует полномочия российской делегации в ПАСЕ, - Гончаренко

21 января, 2022 пятница
18:31
война с Россией ПАСЕ

Украина планирует обжаловать полномочия депутата Госдумы РФ Петра Толстого как вице-президента ПАСЕ

Об этом сообщил народный депутат, член Украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

"Делегация Украины в ПАСЕ планирует обжаловать полномочия российской делегации! В понедельник мы начнем процедуру и, скорее всего, в среду или четверг будет голосование. В ПАСЕ не должно быть российской делегации, и мы этого добьемся", - написал Гончаренко.

Кроме того, нардеп Евгения Кравчук, еще одна представительница Украины в ПАСЕ, заметила, что делегация также планирует обжаловать полномочия депутата Госдумы РФ Петра Толстого как вице-президента ПАСЕ.

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