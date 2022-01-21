Украина обжалует полномочия российской делегации в ПАСЕ, - Гончаренко
Украина планирует обжаловать полномочия депутата Госдумы РФ Петра Толстого как вице-президента ПАСЕ
Об этом сообщил народный депутат, член Украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.
"Делегация Украины в ПАСЕ планирует обжаловать полномочия российской делегации! В понедельник мы начнем процедуру и, скорее всего, в среду или четверг будет голосование. В ПАСЕ не должно быть российской делегации, и мы этого добьемся", - написал Гончаренко.
Кроме того, нардеп Евгения Кравчук, еще одна представительница Украины в ПАСЕ, заметила, что делегация также планирует обжаловать полномочия депутата Госдумы РФ Петра Толстого как вице-президента ПАСЕ.
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