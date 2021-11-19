Украина обыграла Россию на чемпионате Европы по шахматам
Мужская сборная Украины по шахматам обыграла Россию в 7-м туре чемпионата Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на "Чемпион".
Чемпионат Европы по шахматам проходит в словенской Чатеже. В командных соревнованиях украинская сборная оказалась сильнее России благодаря Кириллу Шевченко.
19-летний украинец одолел россиянина Кирилла Алексеенко. Остальные три партии завершились вничью.
Андрей Волокитин (Украина) – Александр Грищук (Россия) – 1/2:1/2
Юрий Кузубов (Украина) – Данил Кубов (Россия) – 1/2:1/2
Кирилл Шевченко (Украина) – Кирилл Алексеенко (Россия) – 1:0
Владимир Онищук (Украина) – Володислав Артемьев (Россия) – 1/2:1/2
После 7-го тура Украина вышла в лидеры чемпионата и опережает Россию на одно очко. Украинцы на турнире не проиграли ни одного матча и не уступили ни одной партии.
Командный турнир ЧЕ проводится с 1957 года.
- Напомним, в июне 2020 года украинские шахматисты отказались от "матча дружбы" с Россией.
- В июле украинка Анна Ушенина победила россиянку Александру Костенюк в суперфинале онлайн-турнира ФИДЕ по блицу.
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