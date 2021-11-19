Украина обыграла Россию на чемпионате Европы по шахматам

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на "Чемпион".



Чемпионат Европы по шахматам проходит в словенской Чатеже. В командных соревнованиях украинская сборная оказалась сильнее России благодаря Кириллу Шевченко.

19-летний украинец одолел россиянина Кирилла Алексеенко. Остальные три партии завершились вничью.

Андрей Волокитин (Украина) – Александр Грищук (Россия) – 1/2:1/2

Юрий Кузубов (Украина) – Данил Кубов (Россия) – 1/2:1/2

Кирилл Шевченко (Украина) – Кирилл Алексеенко (Россия) – 1:0

Владимир Онищук (Украина) – Володислав Артемьев (Россия) – 1/2:1/2

После 7-го тура Украина вышла в лидеры чемпионата и опережает Россию на одно очко. Украинцы на турнире не проиграли ни одного матча и не уступили ни одной партии.

Командный турнир ЧЕ проводится с 1957 года.

Напомним, в июне 2020 года украинские шахматисты отказались от "матча дружбы" с Россией.

В июле украинка Анна Ушенина победила россиянку Александру Костенюк в суперфинале онлайн-турнира ФИДЕ по блицу.

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