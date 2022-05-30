"Украина обязательно вернется": Порошенко обратился к людям, оставшимся на временно оккупированных территориях
5-й президент Украины Петр Порошенко призвал оставшихся на оккупированных территориях украинцев не терять надежду и верить в победу Украины
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Я хочу извиниться перед украинцами, которые сейчас остались на оккупированных территориях. Извиниться за то, что Украинское государство оказалось не готово к полномасштабному вторжению России. Однако эти ошибки мы очень быстро исправляем. Я хочу подчеркнуть, что мы обязательно вернемся, поскольку мы вернулись в 2014 году, когда ВСУ освободили две трети оккупированного Донбасса", - рассказал Порошенко.
Порошенко отметил, что теперь у украинцев нет никаких иллюзий по отношению к России.
"Украинцы собственными глазами увидели, что такое русский мир. У них уже нет никаких иллюзий, что с собой приносит Россия. Россия – это когда невинных людей убивают на пороге собственного дома и когда ваших мужчин отправляют на войну как пушечное мясо. Поэтому мы обязательно вернемся. Правда за нами. Украина победит и восстановит территориальную целостность. Я верю в то, что Путин будет за решеткой в Гааге. Прошу верьте и вы в это", - добавил Порошенко.
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