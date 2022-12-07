Это реализация одного из решений Совета национальной безопасности и обороны 1 декабря, утвержденных указом Президентом Владимиром Зеленским. Будем надеяться, что новый руководитель этого центрального органа исполнительной власти реализует ключевое решение СНБО и президента: запретить деятельность Русской православной церкви в Украине.

Это один из новых приоритетов для нынешней власти и государства в целом. На заседании СНБО также обсуждено "продолжение реализации мер по обеспечению духовной независимости Украины", как и во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего ВСУ, следовательно, этот вопрос важен также для военных и нашей победы на поле боя.

Дело активно комментируется в медиа, раздаются разные мнения относительно реалистичности планов власти. Я сам высказал оговорку ( "Госнополитики взяла на себя роль "адвоката" УПЦ МП" ) по поручению правительства внести в двухмесячный срок законопроект "относительно невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций в соответствии с нормами международного права в сфере свободы совести и обязательств Украины в связи с вступлением в Совет Европы". Аргументировал тем, что в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций" (№8221), его поддержали депутаты разных фракций, следовательно, он может быть принят в кратчайшие сроки.

Но проблема не только в оттягивании времени на запрет РПЦ. Анализируя документы ГЭСС, а также мнения подавляющего большинства религиоведов и публицистов, у меня возникли большие сомнения в понимании норм международного права и способе их использования в работе над правительственным законопроектом.

Большинство экспертов и публицистов считают, что для запрета московской церкви нужно либо решение самой УПЦ МП, либо отдельные решения судов для юридических лиц – каждой религиозной общины. В действительности, согласно международному праву, в частности, с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод и решений Европейского Суда по правам человека, запретить деятельность религиозного объединения (Церкви) можно и нужно законом.

В то же время ГЭСС считает, что нельзя запретить религиозную организацию, учитывая интересы национальной безопасности. Однако международное право и решение ЕСПЧ это позволяют и поощряют именно к такому шагу, когда в этом требуется необходимость защитить демократию.

Разъяснения ГЭСС юридически ничтожны

Для изложения решений, предложенных в нашем законопроекте, анализа позиции ГЭСС и мнения экспертов необходим детальный правовой разбор. Но начну с двух рефлексий более всеобщего характера.

Первая: многим очень тяжело дается мнение, что демократические государства не могут априори считаться врагами свободы и прав человека, потому что их задача – это как раз защита этих базовых ценностей демократических обществ и стран. И без государства такая защита очень тяжела, если возможна вообще.

В то же время, сама демократия не может служить инструментом для тех, кто хочет ее уничтожить. И она не должна быть беззащитной перед наступлением своих врагов. Для своей защиты в демократии есть соответствующие инструменты, прежде всего Конвенция, принятая членами Совета Европы, и решение ЕСПЧ. Такими руководствами руководствуются европейские демократические структуры.

Демократия не может служить инструментом для тех, кто желает ее уничтожить. И она не должна быть беззащитной перед наступлением своих врагов. Для своей защиты в демократии есть соответствующие инструменты, прежде всего Конвенция, принятая членами Совета Европы, и решение ЕСПЧ. Такими руководствами руководствуются европейские демократические структуры.

Вторая констатация: для толкования отдельных статей Конвенции ключевое значение имеют решение ЕСПЧ, которое для удобства апеллирования к ним разработало справочники по применению отдельных статей Конвенции. Они переведены на украинский язык, следовательно, нет проблемы ознакомления с ними и понимания их содержания.

Сквозная линия решений Суда и, соответственно, руководств в справочниках – это необходимость целостного применения и интерпретации норм Конвенции, а не выдергивания отдельных определений, норм и решений. Так как это, к сожалению, очень часто происходит в Украине.

СНБО и Президент сделали ГЭСС ключевым органом в реализации государственной политики по деятельности РПЦ в Украине. Для этого позиция Службы будет иметь решающее значение при написании правительственного законопроекта. Предыдущее руководство ГЭЭС уже озвучило свою позицию – и она юридически ничтожна, поскольку основывается на неправильном прочтении и толковании норм международного права (в частности, Конвенции), противоречит судебной практике и установкам ЕСПЧ.

Свою позицию ГЭСС очень подробно изложила в "Разъяснении по поводу запрета/ограничения деятельности религиозных организаций (в редакции по состоянию на 03.09.2022)". ДЭСС ссылалась на статью 35 Конституции Украины и часть вторую статьи 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. На этой основе, а также на основании решения Европейского Суда по правам человека (пункт 73 решения ЕСПЧ по делу "Нолан и К. против России" (заявление № 2512/04), ГЭСС заключила, что "запрет деятельности религиозной организации не может быть установлена в интересах национальной безопасности".

Заметим, что для обоснования своих выводов ГЭСС привела решение ЕСПЧ по ситуации в Российской Федерации – недемократическому государству, которое во время войны с Украиной стало тоталитарным. Дело "Нолан и К. против России" касалось отдельного гражданина другого государства, которого Россия не хотела впустить на свою территорию из соображений национальной безопасности. И отказалась при этом раскрывать документ о национальной безопасности, послуживший основанием для запрета въезда. Именно поэтому ЕСПЧ приняло решение, что российские власти (правительство) не представили юридически вероятных и подкрепленных фактами мотивов выдворения заявителя из России из-за его религиозной деятельности.

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Запрет объединений в интересах национальной безопасности

В "Разъяснении" и своих ответах на мое депутатское обращение ГЭСС ссылалась также на 137 решения ЕСПЧ по делу "Свято-Михайловский приход против Украины" (заявление № 77703/01) от 14 июня 2007 года, фундаментального для практики Суда (следовательно, европейского права) и применение норм Конвенции по делу о запрете РПЦ. Текст касается Украины, доступна его украиноязычная версия.

Ст. 9 Конвенции утверждает: "каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии". Свобода "исповедовать свою религию или убеждение подлежит только таким ограничениям, которые установлены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах общественной безопасности

ГЭСС проигнорировала решение 112-118 из раздела "Общие принципы, установленные практикой Суда". В первом из этих пунктов указано, что "поскольку религиозные общины традиционно существуют в виде организованных структур, статья 9 должна толковаться в свете статьи 11 Конвенции (995_004), защищающей объединение от неоправданного вмешательства со стороны государства".

Вспомним, что ст. 9 Конвенции утверждает: "каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии". Свобода "исповедовать свою религию или убеждение подлежит только таким ограничениям, которые установлены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах общественной безопасности, для охраны публичного порядка, здоровья или морали или для защиты прав и свобод других лиц". Отметим, что ст. 9 Конвенции интегрирована в Конституцию Украины (ст. 35).

В свою очередь ст. 11 Конвенции нормирует свободу собраний и объединений, то есть ключевые сферы для правовых оснований запрета религиозных объединений. В части первой записана норма, что каждый имеет право на свободу объединения с другими лицами. Часть вторая: "осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, за исключением тех, что установлены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной или общественной безопасности, для предотвращения беспорядков или преступлений, для здравоохранения или морали или для защиты прав и свобод других лиц».

Различие списков ограничений в ст. 11 по сравнению со ст. 9 состоит в наличии категории "национальная безопасность". Логично, потому что деятельность отдельных религиозных объединений может запрещаться интересам национальной безопасности демократических обществ и государств.

Общие принципы судебной практики

ЕСПЧ четко обозначил рамки применения ст. 9 и его толкование в свете ст. 11 Конвенции:

Право верующих на свободу вероисповедания, которое включает право каждого исповедовать религию вместе с другими, "предусматривает ожидания, что верующие смогут свободно объединяться без всякого произвольного вмешательства со стороны государства. Любые полномочия государства оценивать легитимность религиозных взглядов несовместимы с его обязанностью". определенной в практике Суда быть нейтральной и беспристрастной» (113).

Вместе с тем "перечень ограничений свободы вероисповедания и собрания, предусмотренных в статьях 9 и 11 Конвенции (995_004), исчерпывающий, такие ограничения должны четко толковаться, и только убедительные и непреодолимые основания могут оправдывать применение таких ограничений. Государство имеет незначительные пределы для собственного оценки по этим вопросам" (114).

"В свете пункта 2 статьи 11 и статьи 9 Конвенции (995_004), вмешательство может быть оправданным, если оно "установлено законом" и осуществлено "по закону", поскольку обжалуемые меры должны не только иметь законодательную основу, но и предусматриваться качественной законом, который должен быть достаточно доступным и предсказуемым относительно последствий его применения, то есть быть сформулированным способом, позволяющим каждому лицу – в случае необходимости, посредством соответствующей консультации – регулировать свое поведение» (115).

Вмешательство должно быть "необходимым в демократическом обществе". Каждое вмешательство должно отвечать "насущной общественной потребности"; следовательно, понятие "необходимое" не имеет той степени гибкости, как понятие "полезный" или "желательный" (116).

Одним из средств "пользования правом исповедовать определенную религию, особенно для религиозной общины в ее коллективном измерении, есть возможность обеспечить судебную защиту общины, ее членов и ее имущества". Поэтому "статья 9 должна рассматриваться не только в свете статьи 11, а также в свете статьи 6" Конвенции, нормирующей право на справедливый суд (117).

ЕСПЧ отметил, что он будет "рассматривать указанные факторы поочередно. К тому же, он должен убедиться, обеспечило ли государство достаточную судебную защиту упомянутой религиозной общины" (118).

Не нужно решать, кто больше коллаборант

Подробное цитирование общих принципов практики ЕСПЧ позволяет подвести промежуточные выводы.

Начнем с того, что вопреки безапелляционному утверждению ГЭСС, ЕСПЧ допускает ограничение в интересах национальной безопасности права на свободу мысли, совести и религии в контексте права на объединение (также религиозных объединений). Ограничения вводятся законом при наличии обстоятельств, сделавших такие ограничения, необходимыми для демократического общества. Примечательно, что интересы национальной безопасности названы на первом месте.

И поэтому наш законопроект №8221 называется "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций", а не о запрете РПЦ или УПЦ МП.

ЕСПЧ допускает ограничение в интересах национальной безопасности права на свободу мысли, совести и религии в контексте права на объединение (также религиозных объединений). Ограничения вводятся законом при наличии обстоятельств, сделавших такие ограничения необходимыми для демократического общества

В контексте юриспруденции ЕСПЧ странными, мягко говоря, выглядят другие утверждения ГЭСС. В "Разъяснении" она утвердила, что при рассмотрении запрета деятельности религиозной организации необходимо учитывать норму части второй статьи 61 Конституции, согласно которой юридическая ответственность лица носит индивидуальный характер. , даже в случае установления судом факта совершения преступления одним из его верующих, членов или священнослужителей не может считаться пропорциональной цели установления такого запрета.

И эту линию приняла УПЦ МП для защиты. Комментируя факты коллаборации и государственной измены нескольких владык, один из глав этого религиозного объединения заявил: "Масштабы этого явления в государственных и силовых структурах, количество которых несравненно больше количества таких же случаев в Церкви. Поэтому в этих вопросах следует иметь холодную голову и не подогревать разделительные линии в обществе".

В переводе на человеческий язык это означает, что в случае запрета УПЦ МП его руководители и адвокаты будут спрашивать на суде, почему не запретили Национальную полицию, СБУ и прокуратуру, хоть у них больше коллаборантов? Их формально-правовая позиция будет крепкой, потому что ее правильность будут свидетельствовать "разъяснения" от имени Украинского государства, написанные центральным органом исполнительной власти.

ЕСПЧ позволяет нашему государству вообще не решать вопрос, кто больше коллаборант. Законом можно запретить деятельность религиозного объединения в соответствии с четкими критериями, прописанными ЕСПЧ. Их нужно учитывать поочередно, а сама правовая процедура должна обеспечивать право на судебную защиту

Примечательно, что следственные действия, которые в помещениях юридических лиц УПЦ МП проводит Служба безопасности Украины, не могут сами по себе служить основанием запрета УПЦ МП, поскольку для доказательства их обоснованности нужны решения суда (для каждого случая отдельного). Зато результаты обысков могут служить дополнительным доказательством запрета деятельности РПЦ в Украине в интересах национальной безопасности.

ЕСПЧ позволяет нашему государству вообще не решать вопрос, кто больше коллаборант. Законом можно запретить деятельность религиозного объединения в соответствии с четкими критериями, прописанными ЕСПЧ. Их нужно учитывать поочередно, а сама правовая процедура должна обеспечивать право на судебную защиту. С жалобами могут пойти в суды те, кто считает, что деятельность РПЦ в Украине обеспечивает права и свободы человека, гарантирует интересы демократического общества и национальной безопасности Украины.

Думаю, УПЦ МП и его адвокаты будут иметь большие проблемы, чтобы обжаловать такой закон. В частности, учитывая их утверждение о "разрыве" связей с РПЦ.

РПЦ – это политическая организация

Надеюсь, что после прочитанного легче воспринимается наше предложение запрещать деятельность РПЦ в Украине, а не собственно УПЦ МП. Мы предлагаем, чтобы запретить деятельность московской церкви и религиозных организаций (объединений), непосредственно или как составные части другой религиозной организации (объединения) входят в структуру (является частью) Русской православной церкви, а также религиозных центров (управления), входящие в состав либо признающие (декларирующие) в хоть какой форме подчиненность в канонических, организационных, остальных вопросах русской православной церкви.

Это своеобразная проверка на правдивость деклараций о "разрыве" связей с РПЦ для украинских адептов Москвы. Все согласно Закону о свободе слова и религиозных организаций и международных обязательств Украины.

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Теперь о "насущной потребности для демократического общества" как основы обоснования запрета.

Постановлением от 31 мая с. г. Верховная Рада одобрила предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к руководству РПЦ. Парламент констатировал, что иерархи РПЦ "неоднократно публично поддерживали вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, геноцид украинского народа и депортацию украинцев". ВР подчеркнула, что в России высшее руководство религиозных организаций (объединений) "находится в тесном взаимодействии с органами государственной власти и спецслужбами, в частности Федеральной службой безопасности Российской Федерации, фактически незаконно выполняя функции государственных служащих в религии и реализуя государственную политику Российской Федерации через имеющиеся у них средства власти и влияния».

Или перед беспристрастным судом нужно будет доказывать, что РПЦ под руководством Кирилла утратила характер религиозной организации, став организацией, политически полностью подчиненной стране-агрессору и ее спецслужбам?

Санкции введены и указом Президента Украины от 19 октября. Против патриарха Кирилла санкции ввели несколько государств мира, среди которых Великобритания. Он также оказался в санкционном списке Европейской Комиссии, называвшей московского патриарха "многолетним союзником Владимира Путина, одним из главных сторонников военной агрессии против Украины". Соответствующее решение ЕК заблокировала Венгрия.

Разве перед беспристрастным судом нужно будет доказывать, что РПЦ под руководством Кирилла утратила характер религиозной организации, став организацией, политически полностью подчиненной стране-агрессору и ее спецслужбам? И что Украина для своей защиты была вынуждена использовать доступные средства в демократическом, правовом государстве? Для меня ответы здесь очевидны.

Демократия имеет право защищаться

Еще один момент. Военная агрессия России против Украины началась 20 февраля 2014 г., а не 24 февраля 2022 г., как некоторые пытаются нас убедить, особенно среди иерархов УПЦ МП. Поэтому все действия РПЦ, в том числе руководства УПЦ МП, в отношении Украины должны рассматриваться за весь период войны.

В процессе подготовки к созданию Поместной (Автокефальной) Православной Церкви Украины, в октябре 2019 г. принят Закон "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская". Он принимался для обеспечения религиозных потребностей верующих в восстановлении и сохранении связей с Константинопольской Церковью-Матерью, начатых Крещением Киевской Руси-Украины Владимиром Великим, устранение негативных последствий вмешательства России – государства-агрессора в жизнь украинского православия и противостояние угрозам национальной безопасности, вызванным таким вмешательством, создание предпосылок для объединения украинского православного сообщества и всего общества, признание Поместной Православной Церкви в Украине мировым православием и устранение оснований для дискриминации принадлежащих к ней верующих".

В украинском законодательном поле давно прописаны все необходимые термины и определения. Но также долгое время этой правовой реальности не принимали структуры РПЦ в Украине и их адвокаты в государственных структурах. Они все надеялись, что ситуацию можно отыграть назад.

Широкомасштабная агрессия России против Украины немного в этом изменила. Священный Синод УПЦ МП в заявлении от 12 мая с. г. констатировал, что военное вторжение является результатом "ложной религиозной политики времен президентства П.А. Порошенко и разрушительной идеологии так называемой Православной Церкви Украины".

Президент Зеленский и подчиненные ему государственные службы пытаются поправить ситуацию и прекратить противогосударственную деятельность московской церкви в нашем государстве. Им следует помнить, что на стороне Украины не только правда и история, но и международное право.

В "Справочнике" к ст. 11 Конвенции ЕСПЧ констатировал: "109. Объединения, занимающиеся деятельностью, противоречащей ценностям Конвенции, не могут пользоваться защитой статьи 11 на основании статьи 17, запрещающей использование Конвенции в целях отмены или их ограничения в большем объеме, чем это предусмотрено в Конвенции».

В "Справочнике" к ст. 17 Суд уточнил: "5. Учитывая очень четкую связь между Конвенцией и демократией, никто не должен быть уполномочен полагаться на положения Конвенции для того, чтобы ослабить или уничтожить идеалы и ценности демократического общества".

7. Некоторые компромиссы между требованиями защиты демократического общества и правами личности присущи системе Конвенции. Для того чтобы гарантировать стабильность и эффективность демократической системы, от государства может потребоваться принятие конкретных мер для своей защиты, которая должна внимательно оценить их содержание и последствия".

8. В запрете на "злоупотребление правами" статья 17 направлена на обеспечение демократий средствами борьбы с действиями и деятельностью, которые уничтожают или ненадлежащим образом ограничивают основные права и свободы независимо от того, осуществляются ли эти действия или деятельность "государством".

Проблема не только в УПЦ МП

Процитированного достаточно, чтобы мое заключение не нуждалось в дополнительном аргументировании: Украинское государство просто обязано запретить деятельность РПЦ и религиозных организаций (объединений), поддерживающих связи с РПЦ в любой форме, предусмотренной украинским законодательством.

Украина обязана это сделать в интересах национальной безопасности и защиты демократического общества и необходимости противостоять российской агрессии, цель которой – геноцид украинской нации.

Сохранение демократии в воюющей Украине признает весь Свободный мир, все демократические государства и народы, вставшие на защиту нашего государства, оказывая ему широкую помощь. Поддержку Украинскому государству, мотивированному защитой международного права, свободы и демократии от уничтожения, а также необходимости наказать военных преступников и развязавших агрессивную войну.

Надеюсь, что мои оговорки к способу решения властями проблемы деятельности РПЦ в Украине стали более понятными. Вопрос не сводится к оценке церковного руководства в Москве, Киеве и других городах Украины. Угрозу интересам нашей национальной безопасности, демократии и будущего несут также действия государственных органов. Из-за отсутствия профессионализма или сознательного подыгрыва тем, для кого Москва ближе Киева.

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Об авторе. Николай Княжицкий, народный депутат Украины, журналист.

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