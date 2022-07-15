Украина обязалась не использовать HIMARS для ударов по территории России
В интервью для ВВС глава министерства обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что Украина обязалась не применять HIMARS по целям на территории РФ
Об этом сообщает Украинская Правда.
"Мы брали обязательство, что высокоточное оружие мы не будем использовать по российским объектам на территории Российской Федерации. Мы повсюду это засвидетельствовали, даже я персонально сделал это письмом на имя моего коллеги - руководителя Пентагона, - что мы будем использовать американское оружие для сдерживания врага и деоккупации временно оккупированных земель только на территории Украины", – отметил Резников.
На вопрос, будет ли это обязательство касаться Крыма, Резников ответил так:
"Я сказал (министру обороны США Ллойду Остину, – ред.), что у нас достаточно стратегических объектов на оккупированных россиянами украинских территориях. На что он мне ответил: мы тебя поняли".
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