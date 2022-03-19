Украина объявила подозрение российскому генералу, организовавшему вторжение оккупантов из Крыма на Херсонщину
Украинская прокуратура объявила командующему 22-м армейским корпусом береговых войск Черноморского флота РФ о подозрении в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Согласно информации из открытых источников, командующим 22-м армейским корпусом является генерал-майор Денис Лямин. По данным следствия, он организовал вторжение из оккупированного Крыма. Перед вторжением в Херсонскую область генерал донес личному составу необходимость войны, используя нарративы российской пропаганды.
"Российский генерал лично призвал военнослужащих с оружием в руках "защитить" народ так называемых ДНР/ЛНР, захватить и присоединить к России территории Херсонской, Запорожской и Одесской областей как ее якобы исторические территории", – говорится в сообщении.
Генералу грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
- Напомним, ОГПУ сообщил о подозрении семерым ректорам вузов РФ за призыв к нарушению территориальной целостности Украины.
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