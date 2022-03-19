Украина объявила подозрение российскому генералу, организовавшему вторжение оккупантов из Крыма на Херсонщину

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Согласно информации из открытых источников, командующим 22-м армейским корпусом является генерал-майор Денис Лямин. По данным следствия, он организовал вторжение из оккупированного Крыма. Перед вторжением в Херсонскую область генерал донес личному составу необходимость войны, используя нарративы российской пропаганды.

"Российский генерал лично призвал военнослужащих с оружием в руках "защитить" народ так называемых ДНР/ЛНР, захватить и присоединить к России территории Херсонской, Запорожской и Одесской областей как ее якобы исторические территории", – говорится в сообщении.

Генералу грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ОГПУ сообщил о подозрении семерым ректорам вузов РФ за призыв к нарушению территориальной целостности Украины.