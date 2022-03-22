Украина объявила подозрение российским пропагандистам Киселеву и Скабеевой
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что российским пропагандистам Дмитрию Киселеву и Ольге Скабеевой сообщили о подозрении
Об этом она написала в Facebook.
"Кратко информирую вас о том, что у Дмитрия Киселева и Ольги Скабеевой свежий процессуальный статус – подозреваемые", - отметила Венедиктова.
Она добавила, что все подробности и последствия очевидны.
"Все дела доведем до конца в борьбе за мирное небо", - подытожила генпрокурор.
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