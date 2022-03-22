Украина объявила подозрение российским пропагандистам Киселеву и Скабеевой

Об этом она написала в Facebook.



"Кратко информирую вас о том, что у Дмитрия Киселева и Ольги Скабеевой свежий процессуальный статус – подозреваемые", - отметила Венедиктова.



Она добавила, что все подробности и последствия очевидны.



"Все дела доведем до конца в борьбе за мирное небо", - подытожила генпрокурор.



