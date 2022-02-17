Украина объявила о создании альянса с Великобританией и Польшей

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Лиз Трасс, передает Еспресо.TV.



"Сегодня мы имеем честь и удовольствие сообщить об основании Украиной, Великобританией и Польшей нового трехстороннего формата сотрудничества. Мы объявляем именно о начале этого трехстороннего украинско-польско-британского формата. В совместном заявлении речь идет о том, что Великобритания и Польша будут вместе с украинским народом в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ", - сказал Кулеба.



Министр добавил, что Польша и Великобритания будут помогать защищать Украину.



"Мы сосредоточим свои усилия на экономическом, торговом, энергетическом сотрудничестве и борьбе с дезинформацией. Отдельное внимание три наших страны будут уделять поддержке "Крымской платформы". Я искренне благодарен своим коллегам, это наш общий продукт, над которым мы будем в дальнейшем тщательно работать для того, чтобы этот формат был максимально прагматичным, долгосрочным и результативным. Уверен, что наше трехстороннее взаимодействие станет действенным залогом безопасности, мира и развития в Европе", - подытожил Кулеба.



Позже на сайте МИД появилось совместное заявление по поводу трехстороннего формата.



"Украина, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Республика Польша имеют глубокие исторические связи, основанные на общих ценностях, общей преданности миру и безопасности и общей истории противостояния агрессорам, угрожающим свободе в Европе", - говорится в документе.



Стороны отметили, что "каждое европейское государство свободно выбирать или изменять свои меры безопасности, включая договоры о союзе, и что ни одно государство не может рассматривать какую-либо часть Европы как сферу своего влияния"



"Наши три страны будут усиливать совместную работу по обеспечению стабильности и усиления устойчивости Украины, укрепляя демократию на границе в Восточной Европе. С этой целью мы сегодня договорились разработать трехсторонний меморандум о сотрудничестве. Это продемонстрирует нашу приверженность дальнейшему укреплению стратегического сотрудничества и взаимодействию между нашими тремя государствами в отношении наиболее приоритетных вопросов поддержки Украины", - написано в заявлении.



Страны заявили, что будут работать вместе над продвижением сотрудничества.



"Оно включает, но не ограничивается координацией поддержки Международной Крымской платформы, усилением сотрудничества по вопросам кибер- и энергетической безопасности, а также укреплением стратегических коммуникаций для противодействия дезинформации", - говорится в документе.



В тексте указано, что Великобритания и Польша будут продолжать оказывать Украине поддержку.



"Стоя с Украиной в единстве перед лицом продолжающейся российской агрессии и оставаясь полностью преданными тому, чтобы стоять рядом с украинским народом в его усилиях по защите суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - подытожили в заявлении.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о создании нового альянса Украины, Польши и Великобритании