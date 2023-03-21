Об этом сообщает Федерация фехтования Украины .

Соответствующее решение принял президиум ФФУ после того, как FIE (Международная федерация фехтования) разрешила россиянам и белорусам снова участвовать в международных соревнованиях со второй половины апреля 2023 года.

"Было принято решение не только не выходить на поединки на соревнованиях любых уровней с непосредственно российскими и белорусскими спортсменами, но и не участвовать в соревнованиях, в которых примут участие российские или белорусские спортсмены", - заявили в федерации.

Также ФФУ будет оспаривать решение конгресса FIE от 10 марта 2023 года о возвращении представителей РФ и Беларуси в международные соревнования.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Международный олимпийский комитет запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях. Однако президент МОК Томас Бах в январе 2023 года выступил за их участие в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. Для этого россиян и белорусов был допущен на Азиатские игры, где они смогут получить олимпийские лицензии.