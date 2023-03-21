Украина объявила о бойкоте турниров с участием российских и белорусских фехтовальщиков
Сборная Украины не будет участвовать в соревнованиях, в которых выступят фехтовальщики из РФ и Беларуси
Об этом сообщает Федерация фехтования Украины .
Соответствующее решение принял президиум ФФУ после того, как FIE (Международная федерация фехтования) разрешила россиянам и белорусам снова участвовать в международных соревнованиях со второй половины апреля 2023 года.
"Было принято решение не только не выходить на поединки на соревнованиях любых уровней с непосредственно российскими и белорусскими спортсменами, но и не участвовать в соревнованиях, в которых примут участие российские или белорусские спортсмены", - заявили в федерации.
Также ФФУ будет оспаривать решение конгресса FIE от 10 марта 2023 года о возвращении представителей РФ и Беларуси в международные соревнования.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Международный олимпийский комитет запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях. Однако президент МОК Томас Бах в январе 2023 года выступил за их участие в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. Для этого россиян и белорусов был допущен на Азиатские игры, где они смогут получить олимпийские лицензии.
- 10 марта Международная федерация фехтования приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.
- 16 марта Вадим Гутцайт заявил, что многие украинские спортсмены поддерживают бойкот Олимпиады-2024 , если на ней выступят россияне и белорусы.
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