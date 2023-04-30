Украина объявила о бойкоте ЧМ по дзюдо из-за допуска россиян и белорусов

Об этом он сказал в комментарии "Суспильное. Спорт"

"Конечно, узнали через сайт IJF, ведь вчера был последний день регистрации спортсменов на чемпионат мира. Мы ждали и надеялись, что здравый смысл победит. К сожалению, победили российские рубли", - заявил тренер.

Он отметил, что сама Международная федерация назвала это "мостиком к миру", а также отметил еще одно нарушение правил.

"Вечером добавили еще и белорусских дзюдоистов - парня и девушку. У нас правило, что могут участвовать в первенстве континента спортсмены из первой сотни, а добавили белоруса и белоруску, не входящие в эту когорту - 215-й и 175-й, кажется ", – объяснил мужчина.

Дубров подчеркнул, что Международная федерация дзюдо не провела проверку спортсменов, заявки которых попали на чемпионат мира. По его словам, почти все спортсмены из списка причастны к российским силовым структурам.

"В списке россиян практически все спортсмены причастны к силовым структурам входят или в ЦСКА или в Росгвардию. Тем более в интернете куча фотографий, где они в военной форме, с Шойгу фотографируются, награды получают. То есть говорить, что был какой-то мониторинг, конечно никто этого не делал, какая-то формальность", - прокомментировал тренер.

Дуброва сообщил, что официальное заявление о бойкоте будет обнародовано в понедельник. Он также рассказал, что сами дзюдоисты таким решением Международной федерации разочарованы.

"Спортсмены разочарованы, потому что уже и парни и девушки начали вес гонять. Все-таки, это был первый чемпионат мира для многих", - сказал тренер.

По его словам, украинские спортсмены планируют посетить Гран-при в Австрии, 25-27 мая.