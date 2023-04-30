Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Украина объявила о бойкоте ЧМ по дзюдо из-за допуска россиян и белорусов

Украина объявила о бойкоте ЧМ по дзюдо из-за допуска россиян и белорусов

30 апреля, 2023 воскресенье
14:59
Спорт

Тренер национальной сборной Виталий Дуброва заявил, что Украина будет бойкотировать чемпионат мира по дзюдо из-за допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов

Об этом он сказал в комментарии "Суспильное. Спорт"

"Конечно, узнали через сайт IJF, ведь вчера был последний день регистрации спортсменов на чемпионат мира. Мы ждали и надеялись, что здравый смысл победит. К сожалению, победили российские рубли", - заявил тренер.

Он отметил, что сама Международная федерация назвала это "мостиком к миру", а также отметил еще одно нарушение правил.

"Вечером добавили еще и белорусских дзюдоистов - парня и девушку. У нас правило, что могут участвовать в первенстве континента спортсмены из первой сотни, а добавили белоруса и белоруску, не входящие в эту когорту - 215-й и 175-й, кажется ", – объяснил мужчина.

Дубров подчеркнул, что Международная федерация дзюдо не провела проверку спортсменов, заявки которых попали на чемпионат мира. По его словам, почти все спортсмены из списка причастны к российским силовым структурам.

"В списке россиян практически все спортсмены причастны к силовым структурам входят или в ЦСКА или в Росгвардию. Тем более в интернете куча фотографий, где они в военной форме, с Шойгу фотографируются, награды получают. То есть говорить, что был какой-то мониторинг, конечно никто этого не делал, какая-то формальность", - прокомментировал тренер.

Дуброва сообщил, что официальное заявление о бойкоте будет обнародовано в понедельник. Он также рассказал, что сами дзюдоисты таким решением Международной федерации разочарованы.

"Спортсмены разочарованы, потому что уже и парни и девушки начали вес гонять. Все-таки, это был первый чемпионат мира для многих", - сказал тренер.

По его словам, украинские спортсмены планируют посетить Гран-при в Австрии, 25-27 мая.

  • Украинская дзюдоистка Дарья Билодид указала на присутствие среди россиян, которых допустили на чемпионат мира-2023, представителей ЦСКА, являющихся военнослужащими.
Война с Россией
Читайте также:
30 апреля, 2023 воскресенье
Парламент Ирландии предложил выслать российского посла
29 апреля, 2023 суббота
Довбык повторил бомбардирское достижение Шевченко и Реброва в УПЛ
Медведєв
29 апреля, 2023 суббота
Медведев призвал разорвать дипломатические отношения РФ с Польшей
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.03
  • EUR
    Покупка 40.86
    Продажа 41.83
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
30 апреля
15:24
РФ обвинила Украину в обстреле Брянской области и заявила о четырех погибших
15:02
Эксклюзив
Если в Турции изберут нового президента, никто не ждет серьезных изменений в отношениях с Украиной и РФ, - востоковед
14:56
Ангела Меркель
"Как можно так не уважать свободу?": в Офисе президента ответили на призыв Меркель к переговорам с РФ
14:30
Буданов пообещал, что Украина будет преследовать военных преступников из РФ в любой части мира
14:25
Зеленский наградил почетным отличием "За мужество и отвагу" три пограничных отряда
14:12
заморозки
Синоптик Наталья Диденко предупредила, что май начнется заморозками
14:08
"Вы первые, кто дал достойный ответ захватчикам": Залужный поздравил пограничников с профессиональным праздником
14:04
OPINION
История современной войны – это составление пазлов из данных сети
13:37
Армия РФ ночью одиннадцать раз обстреляла приграничья Сумщины и Черниговщины
13:30
"Это подготовка к наступлению ВСУ": Гуменюк о взрывах на нефтебазе в Севастополе
13:23
Число погибших в Украине детей в результате полномасштабного вторжения возросло до 477
12:52
В ISW раскрыли, что стоит за угрозами Пригожина вывести ЧВК Вагнера из Бахмута
12:37
Эксклюзив
В Авдеевке остается 1782 гражданских лица, среди них один ребенок, - начальник МВА Барабаш
12:35
хакер
В Румынии заметили масштабные фишинговые рассылки: подозревают российских хакеров
12:26
В Умани попрощаются с пятью погибшими в результате ракетного удара
12:14
"Ежедневно убивают украинцев": Олимпийская медалистка Билодид возмутилась из-за военных РФ среди участников ЧМ-2023 по дзюдо
12:07
Афганские женщины вышли на протесты против признания властей Талибана
12:03
OPINION
Венгрия пожинает плоды популизма
11:37
Украинский боксер победил нокаутом после поражения в чемпионском поединке
11:22
Россияне из-за шторма в Черном море завели ракетоносители в пункты базирования, - Гуменюк
10:58
Андрей Мельник
Заместитель главы МИД Мельник объяснил, почему Китай заинтересован в прекращении войны в Украине
10:36
Эксклюзив
Россияне держат 15 кораблей в Черном море, из них 2 ракетоносителя, - Братчук
10:25
Инфографика
Курс валют на 30 апреля: сколько просят за евро и доллар на черном рынке
10:14
Эксклюзив
В последнее время с территории Беларуси фиксируем только пуски "шахедов", - спикер ГПСУ Демченко
10:06
Меркель призвала не "шипеть" на тех, кто предлагает переговоры с Путиным
10:02
OPINION
О разных пузырях в украинском обществе
09:41
За прошлые сутки враг 27 раз обстреливал Херсонщину: есть раненый и погибший
09:20
Британская разведка выявила "средневековые" способы наказания, применяемые РФ к собственным военным на фронте
09:02
Инфографика
На фото потери россиян
За сутки Россия потеряла в Украине 470 военных, 4 беспилотника и систему ПВО, - Генштаб
08:35
Парламент Ирландии предложил выслать российского посла
08:18
Армия Судана не пустила около сотни британцев на последний эвакуационный рейс, - The Guardian
08:04
OPINION
Растяжка для Си Цзиньпина
07:49
ВСУ отразили 58 атак России, враг наступает на четырех направлениях, - Генштаб
07:09
Telegram
Суд отменил решение о блокировке Telegram в Бразилии
06:48
Армения и Азербайджан проведут мирные переговоры в Вашингтоне
00:50
Россия обстреляла более 10 частных домов в Сумской области. За день прогремело 170 взрывов
2023, суббота
29 апреля
23:59
"Барселона" разгромила "Бетис" и увеличила отрыв над "Реалом" в Ла Лиге
23:10
Украинские морпехи уничтожили за день 7 россиян
22:34
Инфографика
ЧМ по хоккею: как выглядит турнирная таблица после поражения Украины Японии
22:25
Эксклюзив
Виталий Портников
Если УПЦ МП останется на тех началах, на которых существует сегодня, то ее существование приведет к расколу Украины, - Портников
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV