Украина объявила о бойкоте ЧМ по дзюдо из-за допуска россиян и белорусов
Тренер национальной сборной Виталий Дуброва заявил, что Украина будет бойкотировать чемпионат мира по дзюдо из-за допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов
Об этом он сказал в комментарии "Суспильное. Спорт"
"Конечно, узнали через сайт IJF, ведь вчера был последний день регистрации спортсменов на чемпионат мира. Мы ждали и надеялись, что здравый смысл победит. К сожалению, победили российские рубли", - заявил тренер.
Он отметил, что сама Международная федерация назвала это "мостиком к миру", а также отметил еще одно нарушение правил.
"Вечером добавили еще и белорусских дзюдоистов - парня и девушку. У нас правило, что могут участвовать в первенстве континента спортсмены из первой сотни, а добавили белоруса и белоруску, не входящие в эту когорту - 215-й и 175-й, кажется ", – объяснил мужчина.
Дубров подчеркнул, что Международная федерация дзюдо не провела проверку спортсменов, заявки которых попали на чемпионат мира. По его словам, почти все спортсмены из списка причастны к российским силовым структурам.
"В списке россиян практически все спортсмены причастны к силовым структурам входят или в ЦСКА или в Росгвардию. Тем более в интернете куча фотографий, где они в военной форме, с Шойгу фотографируются, награды получают. То есть говорить, что был какой-то мониторинг, конечно никто этого не делал, какая-то формальность", - прокомментировал тренер.
Дуброва сообщил, что официальное заявление о бойкоте будет обнародовано в понедельник. Он также рассказал, что сами дзюдоисты таким решением Международной федерации разочарованы.
"Спортсмены разочарованы, потому что уже и парни и девушки начали вес гонять. Все-таки, это был первый чемпионат мира для многих", - сказал тренер.
По его словам, украинские спортсмены планируют посетить Гран-при в Австрии, 25-27 мая.
- Украинская дзюдоистка Дарья Билодид указала на присутствие среди россиян, которых допустили на чемпионат мира-2023, представителей ЦСКА, являющихся военнослужащими.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38.03
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное