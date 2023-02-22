Об этом заявил вице-президент федерации бокса Олег Ильченко, сообщает Общественное .

"Наши спортсмены и представители федерации бокса Украины не выступают там, где будут выступать представители стран-агрессоров – это Россия и Беларусь", – сказал Ильченко.

Ранее IBA (Международная боксерская ассоциация), президентом которой россиянин Умар Кремлев, разрешила представителям России и Беларуси выступать на чемпионате мира под собственными флагами. После этого о бойкоте ЧМ-2023 объявили США, Польша, Ирландия, Чехия, Великобритания, Канада, Швеция и Нидерланды.

В 2023 году мужской чемпионат мира пройдет с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан), а женский - с 15 по 26 марта в Нью-Дели (Индия).