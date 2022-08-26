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Украина объявила Кадырову и двум его приспешникам подозрения в военных преступлениях и агрессивной войне

26 августа, 2022 пятница
15:37
война с Россией Рамзан Кадиыров

СБУ заочно сообщила о подозрениях в военных преступлениях и агрессивном ведении войны Рамзану Кадырову, Даниилу Мартынову и Хусейну Межидову

Об этом сообщили в телеграме СБУ.

Служба безопасности Украины собрала беспорные доказательства военных преступлений со стороны трех оккупантов. Один из них – Рамзан Кадыров, глава Чеченской республики РФ.

Было задокументировано, что Кадыров с февраля по март 2022 года лично руководил разработкой и планированием операций чеченских подразделений, а также отдавал приказы и слушал доклады их руководителей.

СБУ объявила ему подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины: планирование, развязывание и ведение агрессивной войны (ч. 2 ст. 437), совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, повлекших гибель людей и другие тяжкие последствия (ч. 3 ст. 110); оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году, оправдание, признание правомерной временной оккупации части территории Украины, а также глорификация лиц, совершавших вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, начатую в 2014 году (ч. 3 ст. 436-2)

Подозрение также объявлено первому приспешнику Кадырова Даниилу Мартынову, по чьим приказам 5 марта в Бородянском психоневрологическом интернате с гериатрическим отделением оккупанты взяли в заложники 500 человек (пациентов и персонал), заминировали подходы к зданию и превратили его в огневую позицию.

Второй приспешник Кадырова, Хусейн Межидов, с 25 февраля по 13 марта отдал приказы захватить и незаконно содержать в подвалах многоэтажек Гостомеля около 200 человек. Среди них были женщины, пожилые люди и дети. Некоторые не выдерживали ужасных условий и умирали. "Хоронили" прямо в подвалах.

Их обоих обвиняют по ч. 1 ст. 438 УК в содержании гражданских и нарушении правил обращения с ними, а также в использовании мирного населения как "живого щита". Хусейна Межидова также обвиняют в ограблении гражданских лиц и объектов.

  • Также подозрение объявили другу Кадырова Апте Алаудинову, секретарю Совбеза Чечни.

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