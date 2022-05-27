English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Украина обвиняет МАГАТЭ в пророссийской риторике и содействии ядерному терроризму из-за заявлений Гросси на форуме в Давосе

Украина обвиняет МАГАТЭ в пророссийской риторике и содействии ядерному терроризму из-за заявлений Гросси на форуме в Давосе

27 мая, 2022 пятница
21:26
война с Россией

Госинспекция по ядерному регулированию Украины (ГИЯРУ) обвинила Международное агентство по ядерной безопасности (МАГАТЭ) и его гендиректора Рафаэля Мариано Гросси в поощрении актов ядерного терроризма РФ в Украине, а также содействии усилению угроз ядерной безопасности мира

Об этом говорится в открытом обращении к МАГАТЭ за подписью руководителя ГИЯРУ Олега Корикова, размещенном в фейсбуке инспекции 27 мая.

"Призываем господина Гросси к содействию Украине в наших требованиях по немедленному выводу российских войск, военной техники и персонала Росатома с площадки ЗАЭС и г. Энергодара, что было бы наибольшей гарантией безопасности ее функционирования, а также требования прекращения обстрела Украины крылатыми и оперативно-тактическими ракетами, поскольку они могут привести к планетарной катастрофе, большей по своим последствиям, чем Чернобыльская и Фукусимская аварии вместе взятые", – отмечает глава ДИЯРУ.

В инспекции назвали актами ядерного терроризма, в частности, именно захват ЗАЭС российскими войсками в ночь с 3 на 4 марта, во время которого они убили трех украинских защитников и создали беспрецедентные угрозы для ядерной безопасности станции, а также направление ракет к атомным электростанциям.

По данным ГИЯРУ, случаи пролета крылатых ракет, подобных ракетам системы "Калибр", были, в частности, зафиксированы 16 апреля над Южноукраинской АЭС, 25 апреля над Хмельницкой АЭС и 28 апреля над Запорожской АЭС.

Там также отметили, что после захвата ЗАЭС российские оккупанты, которыми в ГИЯРУ назвали как военных, так и представителей российских государственных компаний "Росатом" и "Росэнергоатом", постоянно терроризируют и непосредственно угрожают жизни персонала станции и жителей оккупированного Энергодара.

"Указанные акты ядерного терроризма со стороны России происходят при отсутствии четкой позиции и эффективной реакции со стороны МАГАТЭ на многочисленные обращения Украины на этот счет, из-за чего представители России убеждены в своей безнаказанности и прибегают к еще более дерзким действиям и заявлениям", - подчеркнул в обращении. Кориков.

В качестве примера он привел заявления коллаборантских властей Энергодара со ссылкой на МАГАТЭ о том, что агентство не зафиксировало нарушений безопасной эксплуатации ЗАЭС.

Кроме того, как считает глава ГИЯРУ, руководство МАГАТЭ своим бездействием и неоднозначной позицией не только способствует дальнейшему обострению ситуации на ЗАЭС, но и ретранслирует тезисы кремлевской пропаганды, заявив перед аудиторией Всемирного экономического форума в Давосе о наличии на оккупированной россиянами ЗАЭС "30000 кг плутония и 40000 кг обогащенного урана, пригодного для изготовления ядерного оружия".

"Это яркое свидетельство того, что МАГАТЭ в лице его генерального директора находится под влиянием российской пропаганды и не располагает достоверной информацией", - подчеркнул Кориков.

При этом он категорически опроверг заявления Гросси о запасах плутония и обогащенного урана на ЗАЭС и в целом по Украине, объяснив, что на всех действующих украинских АЭС используется непригодное для изготовления ядерного оружия ядерное топливо в виде тепловыделяющих сборок с обогащением до 5%.

"Это хорошо известно МАГАТЭ, которое ежегодно подтверждает в своем Докладе о применении гарантий (Safeguards Implementation Report) соблюдение Украиной своих обязательств по исключительно мирному использованию ядерного материала, находящегося под ее контролем", – отметил глава украинского ядерного регулятора.

Более того, по его словам, технически и политически невозможно для Украины изготовить и хранить оружейный плутоний или уран даже в количестве нескольких грамм из-за отсутствия технологии и политического запрета на их получение.

Он напомнил, что во время выполнения Коммюнике Вашингтонского саммита по физической ядерной безопасности 2010 Украина на добровольной основе потеряла весь высокообогащенный уран (ВЗУ) на своей территории, что стало выдающимся событием.

"Очень печально, что дерзкая ложь российской пропаганды транслируется на высоком уровне топ-чиновника МАГАТЭ", - подчеркнул руководитель ДИЯРУ.

Он также обратил внимание, что в соответствии с резолюцией Совета управляющих МАГАТЭ GOV/2022/17 от 03 марта 2022 г. "Последствия ситуации в Украине для безопасности, физической защиты и гарантий" РФ должна немедленно прекратить все действия, направленные против ядерных объектов Украине и вернуть контроль над всеми захваченными ядерными установками украинской стороне.

Также, согласно пункту 4 настоящей резолюции, гендиректору МАГАТЭ и Секретариата Агентства поручено отслеживать ситуацию в Украине и отчитываться перед Советом управляющих относительно соответствующих нарушений и угроз безопасности ядерных объектов в Украине, говорится в обращении.

Как сообщалось, ранее ГИЯРУ назвала совершенно неприемлемым визит Гросси на  ЗАЭС во время ее оккупации, о котором он, по его словам, договаривался с украинской и российской сторонами.

Наличие плутония и обогащенного урана на АЭС Украины также опроверг НАЭК "Энергоатом".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Запорожская АЕС
МАГАТЭ
Читайте также:
гаубиця М777
26 мая, 2022 четверг
Вражескую понтонную переправу через Северский Донец уничтожили гаубицами М777, - Генштаб
черги на кордоні
26 мая, 2022 четверг
На пунктах пропуска для выезда из Украины в Польшу и Венгрию образовались очереди
Микола Княжицький
26 мая, 2022 четверг
Инициаторы заявления Медведчука думали, что навредят Порошенко, а ударили по Зеленскому, - нардеп Княжицкий
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.82
    Покупка 34.82
    Продажа 35.93
  • EUR
    Покупка 36.71
    Продажа 38.24
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
27 мая
22:21
США ввели санкции против Северной Кореи и двух российских банков, финансировавших ядерную программу КНДР
22:09
Россия и Иран договариваются, как вместе выживать под санкциями
22:06
Аналитика
Сергей Згурец
Блестящее сбитие российского самолета 4-го поколения, отсутствие инновационных подходов к ведению боевых действий со стороны РФ. Колонка Сергея Згурца
22:05
Генерал Ходжес уверяет, что в конце лета украинцы отбросят россиян на позиции 23 февраля
21:54
В Украине в партии шоколадной продукции обнаружили сальмонеллу
21:48
Российский Генштаб отдал приказ о формировании резервных батальонов, - СИТ
21:42
Не похоже, чтобы была надежда на переговоры. В Пентагоне заявляют о неготовности Путина договариваться с Украиной
21:24
Эксклюзив
Западная Европа паразитирует под зонтиком безопасности США и Великобритании, - политический аналитик Цыбулько
21:14
Олаф Шольц
Путин хочет "вернуться к закону силы". Шольц настаивает на поставке оружия в Украину
21:01
В Евросоюзе верят, что консенсуса по эмбарго на нефть из РФ удастся достичь до саммита ЕС 30-31 мая
20:56
Олегу Сенцову присвоили звание штаб-сержанта
20:53
Путин заявил о готовности активизировать обмен пленными, – канцлер Австрии
20:41
На фото защитник Украины
Силы ОТГ "Восток" 27 мая убили до 60 оккупантов, уничтожили БМП, ББМ и артиллерийскую систему
20:40
Вернувшись из-за границы, украинцы сравнили жизнь там и на Родине
20:40
Враг обстрелял из минометов Сумщину
20:39
В Москве не отказались от планов "взять Киев", - росСМИ
20:35
Тяжелое вооружение из США является приоритетом, и оно все ближе к Украине, - Кулеба
20:31
В Херсоне прогремели взрывы
20:24
УПЦ (МП) объявила о "полной самостоятельности и независимости" от Москвы, осудила Кирилла и выдвинула условия ПЦУ для переговоров
20:16
Российские захватчики на Херсонщине похитили супругов крымских татар, - Денисова
20:14
В Литве состоялся "Антипутинский саммит", где обсуждались варианты смены власти и политики в России, - Bild
20:08
Российским СМИ приостановили членство в Европейском сообществе вещателей
20:04
УЕФА будет разводить украинские и белорусские клубы на жеребьевках
19:51
В Болгарии утвердили план перехода на евро с 2024 года
19:43
Юрген Клопп
Забрать финал Лиги чемпионов у России – правильный месседж. Играем этот матч для людей из Украины, - тренер "Ливерпуля" Клопп
19:39
Украина примет участие в саммите министров обороны НАТО
19:37
Путь Украины в ЕС: Зеленский поднимет вопрос получения статуса кандидата на саммите Евросоюза, - ОП
19:36
На фото жилые дома Северодонецка
На околицах Северодонецка идут бои, трасса Бахмут - Лисичанск полностью простреливается
19:29
Более 1,8 тыс. переселенцев получили одноразовую помощь от государства на вокзалах Львова и Днепра
19:22
Эксклюзив
Перспектив на Запорожском направлении у России нет, враг строит 2 линии обороны на оккупированных территориях, - Максим Жорин
19:10
На фото награда, которую вручили Патрону
Пес Патрон получил премию на Каннском фестивале
19:09
Зенитники 95 бригады сбили российский Ка-52 на Харьковщине
19:02
В Центре противодействия дезинформации опровергли фейки о соли
19:00
Манор Соломон
Один из самых дорогих футболистов "Шахтера" заявил, что уходит из клуба
18:59
Лиз Трасс
Помогать Украине танками и самолетами вполне законно, - глава МИД Британии Лиз Трасс
18:53
В Орехове на Запорожье снова вводят удлиненный комендантский час на выходные
18:50
На фото военная техника оккупантов
Россияне хотят оттеснить ВСУ от Лимана и наступать на Славянск, - Генштаб ВСУ
18:34
Украина требует от Германии прекратить работу газопровода "Северный поток - 1"
18:29
Факт временной оккупации части Украины не помешает евроинтеграции, - посол ЕС
18:28
"Манчестер Сити" готов продать Зинченко, но хочет солидных денег
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV