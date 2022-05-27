Об этом говорится в открытом обращении к МАГАТЭ за подписью руководителя ГИЯРУ Олега Корикова, размещенном в фейсбуке инспекции 27 мая.

"Призываем господина Гросси к содействию Украине в наших требованиях по немедленному выводу российских войск, военной техники и персонала Росатома с площадки ЗАЭС и г. Энергодара, что было бы наибольшей гарантией безопасности ее функционирования, а также требования прекращения обстрела Украины крылатыми и оперативно-тактическими ракетами, поскольку они могут привести к планетарной катастрофе, большей по своим последствиям, чем Чернобыльская и Фукусимская аварии вместе взятые", – отмечает глава ДИЯРУ.

В инспекции назвали актами ядерного терроризма, в частности, именно захват ЗАЭС российскими войсками в ночь с 3 на 4 марта, во время которого они убили трех украинских защитников и создали беспрецедентные угрозы для ядерной безопасности станции, а также направление ракет к атомным электростанциям.

По данным ГИЯРУ, случаи пролета крылатых ракет, подобных ракетам системы "Калибр", были, в частности, зафиксированы 16 апреля над Южноукраинской АЭС, 25 апреля над Хмельницкой АЭС и 28 апреля над Запорожской АЭС.

Там также отметили, что после захвата ЗАЭС российские оккупанты, которыми в ГИЯРУ назвали как военных, так и представителей российских государственных компаний "Росатом" и "Росэнергоатом", постоянно терроризируют и непосредственно угрожают жизни персонала станции и жителей оккупированного Энергодара.

"Указанные акты ядерного терроризма со стороны России происходят при отсутствии четкой позиции и эффективной реакции со стороны МАГАТЭ на многочисленные обращения Украины на этот счет, из-за чего представители России убеждены в своей безнаказанности и прибегают к еще более дерзким действиям и заявлениям", - подчеркнул в обращении. Кориков.

В качестве примера он привел заявления коллаборантских властей Энергодара со ссылкой на МАГАТЭ о том, что агентство не зафиксировало нарушений безопасной эксплуатации ЗАЭС.

Кроме того, как считает глава ГИЯРУ, руководство МАГАТЭ своим бездействием и неоднозначной позицией не только способствует дальнейшему обострению ситуации на ЗАЭС, но и ретранслирует тезисы кремлевской пропаганды, заявив перед аудиторией Всемирного экономического форума в Давосе о наличии на оккупированной россиянами ЗАЭС "30000 кг плутония и 40000 кг обогащенного урана, пригодного для изготовления ядерного оружия".

"Это яркое свидетельство того, что МАГАТЭ в лице его генерального директора находится под влиянием российской пропаганды и не располагает достоверной информацией", - подчеркнул Кориков.

При этом он категорически опроверг заявления Гросси о запасах плутония и обогащенного урана на ЗАЭС и в целом по Украине, объяснив, что на всех действующих украинских АЭС используется непригодное для изготовления ядерного оружия ядерное топливо в виде тепловыделяющих сборок с обогащением до 5%.

"Это хорошо известно МАГАТЭ, которое ежегодно подтверждает в своем Докладе о применении гарантий (Safeguards Implementation Report) соблюдение Украиной своих обязательств по исключительно мирному использованию ядерного материала, находящегося под ее контролем", – отметил глава украинского ядерного регулятора.

Более того, по его словам, технически и политически невозможно для Украины изготовить и хранить оружейный плутоний или уран даже в количестве нескольких грамм из-за отсутствия технологии и политического запрета на их получение.

Он напомнил, что во время выполнения Коммюнике Вашингтонского саммита по физической ядерной безопасности 2010 Украина на добровольной основе потеряла весь высокообогащенный уран (ВЗУ) на своей территории, что стало выдающимся событием.

"Очень печально, что дерзкая ложь российской пропаганды транслируется на высоком уровне топ-чиновника МАГАТЭ", - подчеркнул руководитель ДИЯРУ.

Он также обратил внимание, что в соответствии с резолюцией Совета управляющих МАГАТЭ GOV/2022/17 от 03 марта 2022 г. "Последствия ситуации в Украине для безопасности, физической защиты и гарантий" РФ должна немедленно прекратить все действия, направленные против ядерных объектов Украине и вернуть контроль над всеми захваченными ядерными установками украинской стороне.

Также, согласно пункту 4 настоящей резолюции, гендиректору МАГАТЭ и Секретариата Агентства поручено отслеживать ситуацию в Украине и отчитываться перед Советом управляющих относительно соответствующих нарушений и угроз безопасности ядерных объектов в Украине, говорится в обращении.

Как сообщалось, ранее ГИЯРУ назвала совершенно неприемлемым визит Гросси на ЗАЭС во время ее оккупации, о котором он, по его словам, договаривался с украинской и российской сторонами.

Наличие плутония и обогащенного урана на АЭС Украины также опроверг НАЭК "Энергоатом".

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