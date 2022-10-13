Украина обучает 100 тысяч учащихся на оккупированной территории
Более 1 тысячи школ в онлайн-формате обучаются почти 100 тысяч украинских учеников, которые находятся на временно оккупированных территориях
Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт в телеграмме .
Он поблагодарил родителей и учеников с временно оккупированной территории, которые, несмотря на давление и принуждение самопровозглашенной оккупационной власти учиться по российским стандартам, выбирают украинское образование.
"В условиях жестокого полномасштабного вторжения России наша главная задача - не оставить вне образовательного процесса ни одного ребенка, независимо от того, где сейчас он находится", - отмечает министр образования и науки.
Также почти 10 тысяч украинских школ предоставляют образовательные услуги для внутренне перемещенных школьников.
- Кстати, россияне на оккупированной части Херсонской области смогли открыть менее ста школ, там не хватает педагогов и детей, большинство учеников учатся онлайн по украинской программе
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