Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт в телеграмме .

Он поблагодарил родителей и учеников с временно оккупированной территории, которые, несмотря на давление и принуждение самопровозглашенной оккупационной власти учиться по российским стандартам, выбирают украинское образование.

"В условиях жестокого полномасштабного вторжения России наша главная задача - не оставить вне образовательного процесса ни одного ребенка, независимо от того, где сейчас он находится", - отмечает министр образования и науки.

Также почти 10 тысяч украинских школ предоставляют образовательные услуги для внутренне перемещенных школьников.

Кстати, россияне на оккупированной части Херсонской области смогли открыть менее ста школ, там не хватает педагогов и детей, большинство учеников учатся онлайн по украинской программе