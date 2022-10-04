Украина обсуждает с США поставки ракет, которые будут бить еще дальше, чем HIMARS, - Маркарова
Украина обсуждает с США поставки ракет, дальность поражения которых выше, чем у систем залпового огня HIMARS
Об этом рассказала посол Украины в США Оксаны Маркаровой в интервью CNN.
"Мы всегда говорили, что нам нужны вооружения с большим радиусом действия. Дискуссии сейчас продолжаются", - сказала она.
Отвечая на вопрос, предоставит ли Украина США право контролировать выбор целей в случае поставок ракет с дальностью полета более 100 км, Маркарова отметила: "Мы всегда тесно работаем с нашими партнерами. Наши министры обороны и главнокомандующие проводят регулярные беседы. Обсуждения идут также на базе Рамштайна . Так что я не думаю, что между нами есть какое-то недоразумение".
- Напомним, ранее телеканал CNN сообщил , что Украина обратилась в США с просьбой передать ракетные системы ATACMS с условием согласовывать цели, которые будут атаковать ВСУ.
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