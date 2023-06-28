Украина обсудила с британской компанией дальнейшее уменьшение мировой зависимости от ядерного топлива из РФ
Украина провела переговоры с компанией Urenco – крупнейшим производителем обогащенного урана, являющегося сырьем для изготовления ядерного топлива атомных электростанций
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
В переговорах приняли участие глава ведомства Герман Галущенко, генеральный директор Urenco Борис Шухт и коммерческий директор Лоран Оде.
"Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Urenco и НАЭК "Энергоатом" в поставках ядерного топлива, в том числе уменьшение зависимости от России", - рассказали в Минэнерго.
"НАЭК "Энергоатом" и Urenco заключили первый контракт в 2009 году для поставки обогащенного урана в рамках реализации Программы квалификации ядерного топлива производства Westinghouse для Украины. В настоящее время поставка ядерных материалов – обогащенного уранового продукта (ОУП) и гексафторида природного урана (UF6) происходит по двум контрактам, заключенным в 2019 и 2021 годах соответственно", - добавили там.
Значительное внимание во время встречи было уделено вопросам расширения финансирования.
Галущенко подчеркнул, что, учитывая зверства россиян в Украине, мир должен применить санкции в отношении ядерной отрасли государства-террориста и найти замену российскому ядерному топливу.
- В марте Галущенко говорил, что Украина наладит производство ядерного топлива , которое заменит российское на европейском рынке.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.75
Покупка 36.75Продажа 37.47
-
EUR
Покупка 40.39Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное