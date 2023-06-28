Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

В переговорах приняли участие глава ведомства Герман Галущенко, генеральный директор Urenco Борис Шухт и коммерческий директор Лоран Оде.

"Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Urenco и НАЭК "Энергоатом" в поставках ядерного топлива, в том числе уменьшение зависимости от России", - рассказали в Минэнерго.

"НАЭК "Энергоатом" и Urenco заключили первый контракт в 2009 году для поставки обогащенного урана в рамках реализации Программы квалификации ядерного топлива производства Westinghouse для Украины. В настоящее время поставка ядерных материалов – обогащенного уранового продукта (ОУП) и гексафторида природного урана (UF6) происходит по двум контрактам, заключенным в 2019 и 2021 годах соответственно", - добавили там.

Значительное внимание во время встречи было уделено вопросам расширения финансирования.

Галущенко подчеркнул, что, учитывая зверства россиян в Украине, мир должен применить санкции в отношении ядерной отрасли государства-террориста и найти замену российскому ядерному топливу.