В какой стране мы жили эти 30 лет и что с ней происходило до последнего времени:

В 1991 году в Украине проживало 52 млн человек. Сейчас — официально 42 млн, по экспертным оценкам — не более 35 млн. После войны и возвращения/невозврата уехавших — прогнозы разные, но больше нас точно не станет.

В 1991 году в Украине проживало 52 млн человек. Сейчас — официально 42 млн, по экспертным оценкам — не более 35 млн. После войны и возвращения/невозврата уехавших — прогнозы разные, но больше нас точно не станет

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Темпы естественного сокращения населения в 2021 году достигали 60 тысяч человек в месяц по официальной статистике. Сокращение – это вымирание, то есть превышение смертности над рождаемостью в стране. Минус 2 тысячи человек в день — без войн и катаклизмов. Демографический кризис. Плюс отъезд за границу – это отдельная история.

ВВП на душу населения до войны — последнее место среди европейских стран, включая постсоветские республики Беларусь и Молдова.

Это были "хорошие времена"? Не похоже.

Требуется фундаментальный разворот прежнего курса в никуда. Возвращение в прежнее состояние невозможно. Возвращение в прежнее состояние – это failed state.

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Требуется фундаментальный разворот прежнего курса в никуда. Возвращение в прежнее состояние невозможно. Возвращение в прежнее состояние – это failed state

Украина образца 1991–2022 – нежизнеспособна. Война – "выпускной экзамен" по этому сценарию. Она не улучшит ни один из проблемных факторов, она все еще ухудшит. Задача разворота может выглядеть так, что опустятся руки. Поэтому никакой капли энергии, сил и ресурсов не должно быть потрачено на ложные цели, фальстарты и демагогию.

Новая модель страны – это сложнее, чем восстановление. У каждого слова и действия будет особый вес. Слова "реформы", "развитие", "поддержка" должны заработать как никогда. Нам нужно научиться жить с новым отношением к этому. Не знаю, получится ли. Должно.

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Об авторе. Алексей Тимофиив, автор курса в Академии Делойт в Украине, экс-руководитель Смарт-Холдинг

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